Паралимпиада-2026: украинец Радь стал мультимедалистом Игр

Украинец допустил 1 промах на 4 огневых рубежах

В воскресенье, 8 марта, на Паралимпийских играх в Италии состоялась биатлонная индивидуальная гонка среди мужчин с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс сидя). Украинец Тарас Радь выиграл "бронзу".

Что нужно знать

Радь выиграл вторую медаль на Паралимпиаде-2026

Тарас стал третьим в "индивидуалке"

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Победу в соревнованиях одержал китаец Лю Цзысюй, второе место у его соотечественника Мао Чжунъу, третье — у украинца Тарас Радя. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. Медаль высшей пробы в этот день завоевал Радь. Всего на счету 26-летнего Тараса 6 паралимпийских наград, 2 из которых золотые.

На Паралимпиаде-2026 проходит второй медальный день. Украинцы борются за награды в двух видах спорта.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.