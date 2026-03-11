Путину посвятили "золото" Паралимпиады
Международный паралимпийский комитет пока не отреагировал на политическое заявление российского паралыжника
В среду, 11 марта, российский параспортсмен Иван Голубков выиграл "золотую" медаль на Паралимпийских играх в Италии в гонке с раздельным стартом на 10 км среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (клас сидя). После победы он посвятил медаль главе Кремля Владимиру Путину.
Соответствующий комментарий Голубкова приводит "Р-Спорт". Паралыжник поздравил президента России с медалью.
Мне в этом году тридцать лет. Эта медаль всей нашей стране. Спасибо моим близким, друзьям, всем, кто болеет. Хочу и президента поздравить. Прославлять свою страну дорогого стоит. Также посвящаю медаль "Громова Тим" (лыжникам, тренирующимся под руководством Ирины Громовой — ред.). Ребята не смогли приехать, так что посвящаю нашей лыжной команде.
Добавим, что Иван выступает в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Он победил в "разделке", опередив двух китайцев Мао Чжунъу (серебро) и Чжэн Пэна (бронза).
На Паралимпиаде-2026 проходит пятый игровой день. Украинцы борются за медали в двух дисциплинах паралыжного спорта. Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.