"Великдень" или "Пасха"? Проверь себя на знание украинского к празднику (тест)

Три коротких вопроса помогут избегать ошибок в будущем

Многие украинцы ежедневно общаются на родном языке, однако с приближением праздников возникают вопросы: а как правильно здороваться, что отвечать и т.д. Особенно актуально это относительно религиозных праздников, в частности Пасхи, которую в 2026 году празднуют 12 апреля.

"Телеграф" собрал три самых популярных вопроса и подал их в формате теста. Чтобы читатель сам смог проверить уровень знаний украинского и найти ответ.

Тест на знание украинского о Пасхе

Заметим, что вопросы будут касаться не только разговорного стиля, но и правильности написания и препинания. Все правильные ответы – в конце материала. Отметим, что на украинском Пасха — это "Великдень".

1.Яки варіант листівки правильний?

А) Вітаю Марія з святом Великодня.

Б) Вітаю, Маріє, зі святом Великодня.

В) Вітаю, Марія, зі святом Великодня.

Г) Вітаю, Марія зі святом Великодня.

2.Як правильно вітатись на Великдень?

А) Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!

Б) Христос народився! Славімо його!

В) Христос Воскрес! Славімо його!

Г) Христос хрещається! У річці Йордані!

3.Що таке паска?

А) Друга назва Великодня;

Б) Великодній традиційний хліб;

В) Загальна назва великодніх вихідних;

Г) Форма для випікання хліба.

Ответили на все три вопроса? Проверьте их правильность ниже.

Правильные ответы: 1 – Б, 2 – А, 3 – Б.

Все верно? Тогда поздравляем, учительница украинской вами гордилась бы! Если же возникли сомнения, объясняем каждый пункт:

В варианте А не проставлении правильно знаки препинания и имя не склонено. Вариант В — ошибка в склонении имени, правильно "Маріє", а в варианте Г — потерялась запятая. В украинском обращения с двух сторон выделяются запятыми. Традиционно правильно приветствовать именно "Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!" Ведь вариант Б — рождественское поздравление, В — микс двух предыдущих, а Г — приветствие на Крещение. "Паска" – это традиционный хлеб, который пекут на Пасху. А "Пасха" в украинском (вариант А) – это название праздника у евреев. Варианты В и Г неправильные.

