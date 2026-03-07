Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 8 марта

Сине-желтые попытаются повторить успех первого игрового дня

В воскресенье, 8 марта, на Паралимпийских играх в Италии пройдет второй медальный день. Украинские паралимпийцы будут соревноваться за награды в биатлоне и сноубординге.

Что нужно знать

Во второй игровой день Сине-желтые поборются за 6 комплектов наград

В битву за медали вступает украинский сноубордист

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 8 марта на Паралимпийских играх. Украинцы претендуют на медали в биатлоне и сноубординге.

Расписание и результаты украинцев 8 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)

11:30 — 🥇Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс сидя). Тарас Радь, Василий Кравчук, Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик.

12:00 — 🥇Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины (класс SB-UL — для спортсменов с нарушениями верхних конечностей). Предварительный раунд. Владислав Хильченко.

13:10 — 🥇Парабиатлон. Индивидуальная гонка, женщины (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя). Александра Кононова, Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Ирина Буй.

13:30 — 🥇Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя). Григорий Волчинский, Серафим Драгун, Сергей Романюк, Дмитрий Среда.

14:15 — 🥇Парабиатлон. Индивидуальная гонка, женщины (спортсменки с нарушениями зрения). Романа Лобашева, Илона Варковец, Александра Даниленко, Оксана Шишкова.

15:00 — 🥇Парабиатлон. Индивидуальная гонка, мужчины (спортсмены с нарушениями зрения). Александр Казик, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский.

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 медалей в биатлоне, включая 3 золотых.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.