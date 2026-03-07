Россию освистали на Паралимпиаде. Как встретили Украину?

Россию враждебно встретили трибуны в Италии

В Италии торжественно открылись XIV Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Появление флага РФ на олимпийской арене в Вероне вызвало негодование у болельщиков.

Что нужно знать

Украина бойкотировала торжественную церемонию открытия Паралимпиады-2026

Российский флаг впервые за 12 лет появился на Паралимпийских играх

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Сборная РФ впервые с 2014 года поучаствовала в параде наций на Паралимпийских играх с флагом. Появление россиян и российского триколора на церемонии открытия Игр вызвало освистывание со стороны болельщиков, передает AFP.

Международный паралимпийский комитет разрешил шести российским спортсменам и четырем спортсменам из Беларуси представлять свои страны на Паралимпиаде-2026. В качестве знаменосцев РФ были назначены лыжница-гонщица Анастасия Багян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Украину на церемонии открытия Паралимпиады-2026 представляли два волонтера, которые несли сине-желтый стяг. Появление украинского флага было встречено долгими аплодисментами. К слову, делегация Украины в полном составе бойкотировала церемонию открытия из-за участия россиян. Украинцы запретили организаторам использование флага Украины на мероприятии, однако те сделали по-своему.

Украинский флаг на Открытии Паралимпиады-2026/Фото: Getty Images

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 проходит первый медальный день. Украинцы борются за награды в биатлоне сразу в нескольких классах.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.