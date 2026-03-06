Гороскоп на 7 марта: Овнам нужно довериться судьбе, а Рыбам — отпустить прошлое

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 7 марта

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 7 марта, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представителям этого знака стоит помнить, что не все в жизни решается только упорным трудом. Иногда полезно отпустить ситуацию и позволить событиям развиваться сами по себе. Доверьтесь интуиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот знак завтра может столкнуться с трудностями, но это не повод отказываться от своего плана. Даже если все идет не так, важно не отступать. Иногда для победы нужно рискнуть.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецам в этот день придется смириться с тем, что некоторые вещи уходят из жизни навсегда. Это может быть непросто, но именно так открывается дорога к новому. Отпустите все, что тянет вас назад.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот знак может задуматься о своем месте в жизни. Если кажется, что вы идете не тем путем, попробуйте взглянуть на ситуацию иначе. Возможно, пришло время подумать о переменах и новых целях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам завтра стоит посвятить этот день общению с родными, это принесет больше теплых эмоций. Рабочие дела лучше отложить и не заниматься решением денежных проблем. Вскоре появится повод для радости, который удивит всю семью.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Представители этого знака слишком заняты погоней за успехом. Иногда лучше взять паузу и переключить свои мысли. Спокойствие и терпение помогут Девам избежать ошибок.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам следует научиться отстаивать свои границы, потому что многие привыкли рассчитывать на их доброту и постоянно перекладывают ответственность. Больше говорите "нет" и жизнь изменится в лучшую сторону.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра Скорпионы могут почувствовать усталость от навязчивых мыслей. Чтобы выбраться из этого состояния, полезно изменить обстановку. Возможно, спросите совета у человека, которому вы доверяете.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Представители этого знака полны решимости. Стрельцов ждет новая волна энергии и желания двигаться вперед. Главное — не сбавлять темп и удача будет вам сопутствовать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам пришло время отвлечься от забот. Субботу стоит провести в хорошей компании, может поиграть с друзьями или просто скоротать время за душевными разговорами. Такое общение подарит много спокойствия и расслабленности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра Водолеям нужно провести день активно, продемонстрировав окружающим свои таланты и способности. Не нужно стесняться говорить о том, что для вас важно. Старания этого знака будут оценены.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам не помешает провести время наедине с собой, чтобы лучше разобраться в своих чувствах, мыслях и желаниях. Стоит отпустить прошлые ошибки и в жизнь придут положительные перемены.