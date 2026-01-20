Позорный день в спорте: России открыли двери на Паралимпийские игры

В РФ сообщили, что их ждут в 3-х видах спорта на Паралимпиаде-2026

Во вторник, 20 января, Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил решение по допуску представителей РФ на Паралимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Российские лыжники, сноубордисты и горнолыжники могут подавать заявки на приглашения.

Что нужно знать

Россию вновь вернули на Паралимпиаду-2026

МПК принял решение по РФ, несмотря на недовольство федерации

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта 2026 года

Об этом в комментарии ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Заявки российские спортсмены могут подавать на общих условиях.

23 октября прошлого года пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из-за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года. Сегодня ситуация поменялась. МПК изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений Павел Рожков

Напомним, в сентябре 2025 года генеральная ассамблея МПК проголосовала за восстановление прав и привилегий ПКР и паралимпийского комитета Беларуси (ПКБ). Это открыло дорогу российским паралимпийцам на Паралимпиаду-2026 с флагом и гимном. Однако Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) выступила категорически против данного решения. Позднее ПКР оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Из-за этого украинским властям пришлось отменить скандальный указ.