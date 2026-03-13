Паралимпиада-2026: украинец потерял "золото" на последних метрах

Невероятный финиш войдет в историю паралимпийского спорта

В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась спринтерская гонка преследования среди биатлонистов в классе стоя. Украинец Григорий Вовчинский выиграл серебряную награду, хотя лидировал в гонке вплоть до последних метров дистанции.

Что нужно знать

Вовчинский выиграл "серебро" в спринтерской гонке преследования

Украинец уступил "золото", "проспав" рывок соперника

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

Победу в гонке завоевал китаец Цай Цзяюнь, "бронза" досталась Марко Майеру из Германии. Об этом сообщает "Телеграф".

После второй стрельбы Григорий имел преимущество над китайцем в 10 секунд, однако Цай сумел сократить розрыв до минимума и перед самым финишем обогнать украинца. Примечательно, что Вовчинский попросту проморгал рывок соперника, из-за чего начал борьбу с ним слишком поздно. Серафим Драгун показал 5-й результат, а Дмитрий Среда — 10-й.

Результаты гонки

Добавим, что Вовчинский выиграл свою первую медаль на Паралимпиаде-2026.

Отметим, на Паралимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Тарас Радь принес стране "серебро". Ирина Буй и Александра Кононова добавили в копилку Сине-желтыех "серебро" и "бронзу" соответственно. В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.