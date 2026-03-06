Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 7 марта

Сборная Украины начинают свой путь на Паралимпиаде-2026

В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх в Италии пройдет первый медальный день. Украинские паралимпийцы будут соревноваться за награды в биатлоне.

Что нужно знать

В первый игровой день Сине-желтые выступят в нескольких медальных стартах

В битву за медали вступают украинские биатлонисты

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 7 марта на Паралимпийских играх. Украинцы сразятся за медали в биатлоне.

Расписание и результаты украинцев 7 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)

11:35 — 🥇Парабиатлон. Спринт, мужчины (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс сидя). Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь.

12:00 — Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины (класс SB-UL — для спортсменов с нарушениями верхних конечностей). Первый посевной этап. Владислав Хильченко.

13:00 — 🥇Парабиатлон. Спринт, женщины (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя). Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй.

13:40 — 🥇Парабиатлон. Спринт, мужчины (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя). Серафим Драгун, Григорий Волчинский, Дмитрий Среда, Сергей Романюк.

14:15 — Парабиатлон. Спринт, женщины (спортсменки с нарушениями зрения). Романа Лобашева, Илона Варковец, Александра Даниленко, Оксана Шишкова.

14:50 — Парабиатлон. Спринт, мужчины (спортсмены с нарушениями зрения). Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик.

Отметим, сборная Украины отправила на Паралимпиаду-2026 рекордную делегацию из 25 атлетов и 10 гайдов. Они будут бороться за медали в парабиатлоне, паралыжных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.