США сняли санкции с российской нефти. Сколько она стоит сейчас
Пока разрешение временное
США временно смягчили нефтяные санкции против России. Страны до 11 апреля могут покупать российскую нефть, которая была загружена на суда до 12 марта.
Что нужно знать:
- Война на Ближнем Востоке спровоцировала глобальный кризис на нефтяном рынке
- США пытаются урегулировать ситуацию за счет российской нефти
- По оценкам экспертов, доходы России резко возрастут
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X. Он заявил, что РФ якобы не получит значительных доходов в результате смягчения санкций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало соответствующую лицензию.
Эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в транзите, и не предоставит значительной финансовой выгоды российскому правительству, получающему большую часть своих энергетических доходов от налогов, что взимаются в месте добычи, — пишет Бессент
Трамп временно снял нефтяные санкции с России — что предшествовало
После начала военной операции США и Израиля против Ирана, мировые цены на нефть резко пошли в гору. Сначала Штаты "пробили дыру" в санкциях, позволив Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть.
Вскоре Трамп заявил, что нефтяные санкции против России будут отменены до стабилизации ситуации с ценами на нефть. Он добавил "возможно, нам не придется их снова вводить".
Сколько сейчас стоит нефть и что вызвало скачок цен
Мировой нефтяной рынок испытал масштабный кризис на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Из-за нарушения поставок, остановки танкеров и ударов по нефтяной инфраструктуре добыча снизилась на миллионы баррелей, а цены на нефть резко выросли.
По состоянию на 7:00 пятницы, 13 марта, по данным портала maanimo, стоимость нефти марки Brent установилась на уровне 100,30 $/баррель. Ценовой рекорд для этой марки после начала войны в Иране был 108,07 $/баррель. На момент начала операции цена составляла 72,87$/баррель.
Российская марка экспортной нефтяной смеси Urals стоит Urals 96,41 $/баррель по состоянию на утро 13 марта. Эта марка является главным маркером для российской нефти. До начала операции на Ближнем Востоке стоимость Urals была на уровне 70,04$/баррель.
Санкции США против России
Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и Лукойла 22 октября 2025 года. Компании были внесены в список SDN (красный список наиболее жестких санкций), предусматривающий полную блокировку активов и запрет на любые операции.
В санкционный список вошли более 30 подразделений обеих компаний, в том числе нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Эти санкции вместе с санкциями против "теневого" флота танкеров, перевозящих российскую нефть, считаются одними из самых успешных в принуждении России к прекращению войны в Украине.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину тогдашний президент США Джо Байден ввел "сокрушительные" санкции против России. Они предусматривают ограничение возможности российских компаний вести расчеты в долларах и т.д.
Также Штаты 22 и 23 февраля 2022 г. ввели санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА). 23 февраля 2022 года США ввели санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2" и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценил для "Телеграфа", когда в Украине ждать подорожания товаров и продуктов из-за роста цен на нефть. По его прогнозу, ситуация будет иметь больше негативных последствий.