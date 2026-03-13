Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 13 марта
Насыщенный день для украинской команды
В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоится седьмой игровой день. Украинские спортсмены выступят на соревнованиях в трех видах спорта.
Что нужно знать
- В 7-й игровой день Сине-желтые претендуют на 7 комплектов наград
- Украинцы претендуют на медали в биатлоне, сноубординге и горнолыжном спорте
- Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 13 марта на Паралимпийских играх. Украинцы будут бороться за медали в биатлоне, сноубординге и горнолыжном спорте.
Расписание и результаты украинцев 13 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)
10:00 – 🥇Парасноубординг. Банкед-слалом, мужчины (класс SB-UL) (заезд 1) — Владислав Хильченко занял 19-е место в первой попытке.
10:00 — 🥇Парагорсколыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины (спортсмены с нарушениями ОРА, класс стоя) (заезд 1) — Максим Гелюта
11:00 – 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, мужчины (спортсмены с нарушениями ОРА, класс сидя) (квалификация) — Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь
11:35 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, женщины (спортсменки с нарушениями ОРА, класс стоя) (квалификация) — Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй.
11:50 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, мужчины (спортсмены с нарушениями ОРА, класс стоя) (квалификация) — Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Среда, Сергей Романюк.
12:05 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, женщины (спортсменки с нарушениями зрения) (квалификация) — Романа Лобашева, Илона Варковец, Александра Даниленко, Оксана Шишкова.
12:20 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, мужчины (спортсмены с нарушениями зрения) (квалификация) — Дмитрий Суярко, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик, Игорь Кравчук.
Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.