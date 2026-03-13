Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 13 марта

Насыщенный день для украинской команды

В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоится седьмой игровой день. Украинские спортсмены выступят на соревнованиях в трех видах спорта.

Что нужно знать

В 7-й игровой день Сине-желтые претендуют на 7 комплектов наград

Украинцы претендуют на медали в биатлоне, сноубординге и горнолыжном спорте

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 13 марта на Паралимпийских играх. Украинцы будут бороться за медали в биатлоне, сноубординге и горнолыжном спорте.

Расписание и результаты украинцев 13 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)

10:00 – 🥇Парасноубординг. Банкед-слалом, мужчины (класс SB-UL) (заезд 1) — Владислав Хильченко занял 19-е место в первой попытке.

10:00 — 🥇Парагорсколыжный спорт. Гигантский слалом, мужчины (спортсмены с нарушениями ОРА, класс стоя) (заезд 1) — Максим Гелюта

11:00 – 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, мужчины (спортсмены с нарушениями ОРА, класс сидя) (квалификация) — Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь

11:35 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, женщины (спортсменки с нарушениями ОРА, класс стоя) (квалификация) — Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй.

11:50 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, мужчины (спортсмены с нарушениями ОРА, класс стоя) (квалификация) — Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Среда, Сергей Романюк.

12:05 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, женщины (спортсменки с нарушениями зрения) (квалификация) — Романа Лобашева, Илона Варковец, Александра Даниленко, Оксана Шишкова.

12:20 — 🥇Парабиатлон. Спринт преследование, мужчины (спортсмены с нарушениями зрения) (квалификация) — Дмитрий Суярко, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик, Игорь Кравчук.

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.