Флаг был, а спортсмены – нет. Почему Украина бойкотировала открытие Паралимпиады-2026 и кто ее поддержал

Украинский флаг зрители приветствовали громкими аплодисментами

Организаторы зимних Параолимпийских игр 2026, несмотря на бойкотирование со стороны Украины, вынесли сине-желтое знамя во время церемонии открытия. Схожие ситуации произошли и с другими странами.

Об этом сообщает The Intependent. Событие произошло на "Арене ди Верона" в Вероне, Италия.

Как пишет издание, публикуя соответствующие фото, украинский флаг и табличку вынесли двое волонтеров. Однако Украина не участвовала в церемонии открытия, а в Паралимпийских играх будет участвовать. Интересно, что реакция зрителей на эту самодеятельность организаторов была теплой, ведь сине-желтый флаг приветствовали громкими аплодисментами и криками.

Флаг Украины на Паралимпийских играх 2026 года. Фото: Getty Images

Отметим, что Украина бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады 2026 года, которая проходит с 6 по 15 марта, из-за участия российских и белорусских спортсменов. Ведь им разрешили выносить свои национальные флаги, а украинским представителям запретили даже спортивную форму с картой государства во время соревнований.

Флаг Польши на Паралимпийских играх 2026 года. Фото: Getty Images

Флаг России на Паралимпийских играх 2026 года. Фото: Getty Images

Какие еще страны бойкотируют церемонию открытия Параолимпийских игр 2026

Известно, что инициатором бойкота выступила именно Украина, после этого большинство стран Европы, ЕС и даже Канада присоединились. Они назвали разрешение участия представителей страны-агрессорки недопустимым и неправильным. При этом в Вероне на открытии организаторы также вынесли флаг Польши с табличкой.

Какие страны бойкотировали:

Украина (инициатор бойкота)

Польша

Чехия

Латвия

Эстония

Финляндия

Литва

Германия

Нидерланды

Канада

Хорватия

Австрия

Румыния

Великобритания

Франция

Европейский союз

Для справки

Параолимпийские игры — это международные спортивные соревнования наивысшего уровня для людей с инвалидностью (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллектуальными нарушениями). Они проводятся каждые четыре года после Олимпийских игр на тех же аренах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Польша планирует вырезать выступления россиян и белорусов на Играх во время трансляции.