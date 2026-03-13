Россияне хотели ликвидировать командира "Тройки" Билецкого: в СБУ рассказали детали

СБУ задержала российского агента, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому. "Кротом" оказался оператор БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Что нужно знать:

Агент пытался узнать время и место прибытия Билецкого на позици

Фигурант также должен был слить врагу дислокацию штаба и учебного центра своей бригады

Задержаному предъявлено обвинение в госизмене во время военного положения

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 13 марта. Там отметили, что попытки противника предотвратила Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ.

Выяснилось, что задержаный пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения.

"Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать грифованную информацию у коллег по службе. Одновременно с этим фигурант должен был слить оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел",- говорится в сообщении.

На завершающем этапе спецоперации агент был задержан на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он держал связь с россиянами. Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Также было установлено, что воееного завербовали российские спецслужбы через его бывшую жену, проживающую на временно оккупированной территории Запорожской области и работающей на Россию.

"Кроту" было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Андрей Билецкий — что о нем известно

Командир Третьего армейского корпуса, генерал.

Андрей Билецкий родился 5 августа 1979 года в Харькове. Учился на историческом факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, окончившем в 2001 году. Его дипломная работа была посвящена деятельности Украинской Повстанческой Армии.

После университета работал преподавателем харьковских вузов, продолжая изучать военную историю Украины.

В 2005 году Белецкий основал в Харькове независимую от любых партийных структур организацию "Патриот Украины".

В 2014 году стал одним из основателей и первым командиром добровольческого "Азовского батальона". 13 июня того же года батальон "Азов" под руководством Билецкого принимал ключевое участие в успешном освобождении Мариуполя от террористов в ходе одного из этапов антитеррористической операции на востоке Украины.

Также в 2014 году Билецкий был избран народным депутатом Украины в парламент. Позже он стал одним из лидеров партии "Национальній корпус", сформированной на базе ветеранов и сторонников "Азова".

Андрей Билецкий. Фото: Википедия

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Билецкий вернулся в военную деятельность. Он инициировал создание добровольческого отряда территориальной обороны "Азов-Киев", обороняющего Киев и Киевщину, а также ряда подразделений ТРО в других областях. Впоследствии подразделение было реформировано в ССО "Азов", командиром которого стал сам Билецкий.

В марте 2022 года он организовал авиадесант в заблокированный врагом Мариуполь. Во время этой операции защитникам Азовстали более пяти раз вертолетами скидівали помощь – подкрепление, вооружение, лекарства, а также забирали раненых и убитых.

Под руководством Белецкого ССО "Азов" участвовал в деоккупации правобережья Херсона и был основной ударной силой операции.

В 2023 году под командованием Билецкого была сформирована 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. А в 2025 году это подразделение реорганизовано или масштабировано в 3-й армейский корпус в составе Сухопутных войск ВСУ, командующим которого стал Белецкий

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Третий армейский корпус имеет одни из наименьших потерь на фронте среди Вооруженных сил Украины (ВСУ).