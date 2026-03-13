Ждать последствий от ЕС? Из-за скандала с monobank может пострадать не только Гороховский, но и вся Украина

Скандал с персональными данными клиентки может иметь последствия для самого бизнесмена и украинских банков

Обнародовав в соцсетях фото клиентки, сделанное во время видеоверификации, соучредитель Monobank Олег Гороховский нарушил европейское законодательство, что может иметь определенные негативные последствия. Однако на вступление нашего государства в Евросоюз это вряд ли повлияет.

Что нужно знать:

Олег Гороховский нарушил некоторые законы Евросоюза

За возмещением морального ущерба потерпевшая может обратиться как в украинский, так и в европейский суд

Инцидент не станет помехой для евроинтеграции Украины

Такой инцидент может вызвать более пристальное внимание еврокомиссаров относительно соответствия законодательных изменений в Украине директивам ЕС. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экономический обозреватель информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Крамаренко.

Кардинально разные последствия

— Чем Украине, "Монобанку" и Олегу Гороховскому может грозить эта скандальная история?

— Насколько я понимаю, он (Олег Гороховский — ред.) не является должностным лицом банка, который является эмитентом этих карт, поэтому лично для него этот вопрос скорее, каких-то юридических процедур, но формально он не является должностным лицом этого банка.

Могут быть какие-то последствия в случае, если пойдут, может, какие-то иски от этой девушки, но как это будет квалифицировано судом, я, например, не знаю. Однако может быть очень широкий спектр последствий, но очень важно, что он не должностное лицо.

Именно это обстоятельство может повлиять как в лучшую для Гороховского сторону, так и в худшую. Поскольку он, с одной стороны, не является должностным лицом, а с другой стороны, он распространяет персональную информацию. Поэтому суд может возложить ответственность как на него, так и на допустивших эту утечку.

— А как наказание для "Монобанка"? Какие последствия могут быть?

— Это зависит от поведения клиентов, от их исков в суд, если такие будут поданы. Возможно, они будут жаловаться, например, на использование приложения, через которое это происходило, к соответствующим площадкам, где эти банковские приложения загружаются клиентами. Также многое зависит от выводов НБУ по этой ситуации.

Далее, в зависимости от реакции Национального банка и этих площадок, могут быть очень разные последствия. Регулятор (НБУ — ред.) традиционно не комментирует детали, пока не примет окончательного решения — и это абсолютно правильная позиция. Они должны так поступать. Ничего другого и не может быть, пока не будут установлены все обстоятельства, пока эти обстоятельства не будут должным образом квалифицированы и оценены.

Александр Крамаренко

Неприятная ситуация для "Универсал Банка"

— Юридически Monobank не банк. Это IT-продукт компании Fintech Band, соучредителем которой является Гороховский. Все пользователи Monobank действительно являются клиентами АО "Универсал Банк". Кого в этом случае могут привлечь к ответственности?

- Здесь нужно смотреть, кто с кем подписывает договор. Человек подписывает договор на обслуживание, очевидно, с "Универсал Банком". Если "Универсал Банк" привлекает какую-нибудь постороннюю структуру как подрядчика, насколько я понимаю, там именно такая ситуация. Там нет финансовой компании, которая выпускает карты. Это карты реально "Универсал Банка". Он эмитент, судя по статистике, которую публикует и он, и Национальный банк на своих сайтах. Так что, очевидно, ответчиком будет "Универсал Банк".

И я бы сказал, это испытание для юридических служб, служб комплаенса и других служб этого банка. Это очень неприятная по сути ситуация. Я предпочел бы, учитывая масштабы этого банка, чтобы все закончилось для него хорошо, но может быть по-разному.

Все зависит от клиентки

— Нарушение европейского законодательства, в частности GDPR, как может сказаться на Украине, пока мы не являемся членом ЕС?

— GDPR — это законодательство о правильном использовании персональных данных. Эти законы действуют в странах ЕС, соответствующий закон действует в Украине.

Есть соответствующие разделы в законе, насколько я помню, о банках и банковской деятельности относительно банковской тайны. И здесь особенность состоит в том, что эта девушка находилась на территории Германии.

И это, в принципе, означает, что это дело может рассматриваться компетентными органами Германии. То есть она в этой ситуации, хоть и не гражданка, но она находилась там, и этот инцидент может рассматриваться как нарушение ее прав.

Далее будет зависеть или от того, будет ли она подавать иск в украинский суд, или она не будет подавать иск, или она будет подавать иск и в немецкий суд, или она не будет подавать, или она будет подавать иск в оба суда. Дальше все зависит от ее позиции. Мне очень жаль, что с ней это произошло, она точно не заслуживала этой сомнительной славы, которую получила, к сожалению.

— Это может как-то повлиять на наше будущее вступление в ЕС, учитывая, что украинские граждане так откровенно нарушают европейское законодательство.

— Мы берем на себя определенные обязательства по вступлению в Евросоюз. И мы будем еще менять наше законодательство в соответствии с действующими в ЕС директивами.

Система такова, что директивы ЕС являются рамочными и страна, которая хочет туда вступить, должна привести свое законодательство к тому состоянию, которое соответствует этим директивам. Законодательство может быть несколько разным в разных странах, это нормально, но общая рамка должна быть одинаковой для всех членов ЕС.

Но здесь работает следующая история. Если в результате этих подготовительных процедур украинское национальное законодательство в будущем станет более жестким, то оно не будет применено к оценке этого скандала, поскольку закон не имеет обратного действия. В то же время действующее в Германии сейчас законодательство может быть использовано для правовой оценки этой ситуации. С соответствующими последствиями.

Поэтому максимум, что может угрожать Украине на пути вступления, возможно, переговорщики со стороны ЕС будут более придирчиво смотреть на качество нового законодательства, которое будет меняться в соответствии с директивой ЕС перед вступлением. Однако я могу сказать, что наше правительство в некоторых случаях уже вводит более жесткие требования, чем действуют в ЕС.

Олег Гороховский

Тем временем в Украине уже взялись за юридическую защиту девушки

В пятницу, 13 марта, адвокатское объединение "ADDATI GROUP" сообщило, что начинает правовую защиту Карины Кольб в свете грубого нарушения ее права на конфиденциальность, защиту персональных данных и уважение к чести и достоинству.

"Это дело касается не только нашей клиентки — оно касается права каждого украинца на конфиденциальность персональных данных и защиту от публичной травли, которое может быть нарушено по причине безосновательного распространения информации. Конституция Украины, международно-правовые акты и законы Украины гарантируют каждому право на банковскую тайну, защиту персональных данных, неприкосновенность частной жизни, а также уважение чести и достоинства. Однако все эти права нашей 19-летней клиентки были недавно грубо нарушены публичным представителем одного из крупнейших банковских учреждений Украины", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Олег Гороховский извинился и дал обещание клиентам Monobank. А также, какие последствия для него будет иметь этот инцидент.