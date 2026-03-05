Паралимпийские игры в Милане: медальный зачет (обновляется)

Медальный зачет Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо

В пятницу, 6 марта, помпезной церемонией открытия в Вероне (Италия) стартуют XIV Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Свыше 600 спортсменов со всего мира разыграют 79 комплектов наград в 6 видах спорта.

Что нужно знать

665 спортсменов из 56 стран мира разыграют на Играх 79 комплектов наград

Украина отправила на Паралимпиаду рекордную делегацию

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию медальный зачет Паралимпийских игр-2026 в Италии. Первые медальные соревнования на Играх пройдут в субботу, 7 марта, а последние — состоятся 15 марта.

Медальный зачет Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (обновляется)

Виды спорта на Паралимпиаде-2026

Биатлон

Горнолыжный спорт

Кёрлинг

Лыжные гонки

Парасноуборд

Следж-хоккей

Сборная Украины отправила на Паралимпиаду-2026 рекордную делегацию из 25 атлетов и 10 гайдов. Они будут бороться за медали в парабиатлоне, паралыжных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

Напомним, Россия и Беларусь будут представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.