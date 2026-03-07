Украина выиграла первое "золото" на Паралимпиаде-2026

Сине-желтые блестяще стартовали на Играх

В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх в Италии состоялась мужская гонка по биатлону (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс сидя). Украинец Тарас Радь завоевал золотую награду.

Что нужно знать

Радь принес Украине "золото" в парабиатлоне

На прошлой Паралимпиаде Тарас был вторым в этой дисциплине

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Тарас показал лучшее время на дистанции, пройдя ее без промахов, передает "Телеграф". В борьбе за "золото" Радь опередил двух представителей Китая.

Эта награда стала первой для сборной Украины на Паралимпийских играх-2026. Добавим, что в шаге от подиума остановился еще один украинец, Василий Кравчук.

Для Радя это второе паралимпийское "золото" в карьере. В 2018 году он стал чемпионом в гонке на 12.5 км, а в Пекине выиграл "серебро" в спринте на 6 км.

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 проходит первый медальный день. Украинцы борются за награды в биатлоне сразу в нескольких классах.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.