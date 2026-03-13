Одесская область может уйти под воду: есть 7 общин, где опаснее всего (инфографика)

Объявлен жёлтый уровень опасности

В Одесской области есть повышенный риск подтоплений и паводков в весенний период. В марте-мае возможное превышение уровня воды, что может привести к частичному затоплению прибрежных территорий.

Об этом в ответе на соответствующий запрос "Телеграфу" сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области. Как стало известно, согласно прогнозам Укргидромецентра, превышение уровня воды может произойти в реках бассейнов Днестра, Дуная и Южного Буга.

"Желтый уровень опасности объявлен для нижнего течения Днестра и придунайских районов, где возможно частичное затопление пойм и прибрежных территорий. В общем ситуация оценивается как контролируемая, но с вероятностью локальных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера при резком потеплении", — говорится в документе.

К зонам повышенного риска при возможном подъёме воды в реках Днестр и Дунай относятся населённые пункты:

Ренийская, Килийская и Вилковская городские территориальные громады, Сафьяновская сельская громада (Измаильский район)

Беляевская городская территориальная громада, Ясковская и Маяковская сельские громады (Одесский район)

Где есть риск подтоплений. Инфографика: "Телеграф"

В связи с этим спасатели организуют практическую и методическую помощь местным громадам для подготовки к паводкам и подтоплениям.

Также в ГСЧС 2024 году было зафиксировано 18 случаев локальных подтоплений, в 2025 году — 22 случая, в основном из-за дождей и таяния снега на территории, прилегающей к рекам Днестр и Дунай.

Ответ ГСЧС в Одесской области "Телеграфу"

