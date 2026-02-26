Карьерный взлет и личное счастье: кому из знаков китайского гороскопа больше всего повезет весной 2026

Весна станет благоприятным временем для этих знаков

Все ждут весну, которая обещает новые старты, пробуждение и второе дыхание. Это время надежд, интересных возможностей и счастья. И для некоторых знаков китайского гороскопа весна 2026 станет временем особенной удачи, радости и личного счастья.

"Телеграф" рассказывает, кому из знаков китайского гороскопа стоит ожидать карьерных взлетов и приятных перемен в личной жизни.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Дракон, Собака и Свинья. Об этом пишет China Explorer Tour.

Дракон

Для представителей этого знака весна станет временем триумфального возвращения. Если зима казалась вам периодом застоя, то март разрушит эти оковы и подарит второе дыхание. Весной ваша харизма будет на пике. Это идеальное время для новых проектов и карьерных продвижений. У одиноких Драконов есть все шансы могут встретить человека, который разделит их страсть к жизни. Не бойтесь проявлять себя, брать инициативу в свои руки и жить на полную.

Собака

После зимы с ее чередой испытаний, весна станет для Собаки глотком свежего воздуха. Ваша верность принципам и трудолюбие начнут приносить плоды в виде материального благополучия и приятных нематериальных бонусов. У вас наступает благоприятный период для личного счастья, отдыха и приятных путешествий. Ни в чем себе не отказывайте.

Свинья

Для представителей этого знака весна 2026 станет временем невероятного везения и процветания в социальной сфере. Вы окажетесь в центре событий, и каждое новое знакомство будет сулить удачу. В мае вас ждут романтические приключения. Если вы в отношениях — ваш союз будет укрепляться, а новые знакомства будут стремительно развиваться. Доверяйте своей интуиции — этой весной она работает как швейцарские часы.

