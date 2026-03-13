От Зеленского до Буданова: кого пытались убить российские спецслужбы

Покушения на руководство Украины во время войны исчисляются десятками

Россияне хотели убить не только руководителя 3-го корпуса ВСУ Андрея Белецкого, покушение на жизнь которого предупредили в СБУ. Целями российской разведки или наемников в разные годы вторжения становились и бывший глава СБУ Василий Малюк, и экс глава ГУР Кирилл Буданов, и президент Украины Владимир Зеленский.

Что нужно знать

Среди главных целей были руководители разведки, командующие ВСУ и президент Украины

Часть заговоров удалось разоблачить благодаря работе украинских спецслужб и контрразведки

РФ использовала агентурные сети, диверсионные группы, планировала ракетные удары и атаки дронами.

Общее количество покушений исчисляется десятками, если не сотнями. "Телеграф" собрал, что известно об основных из них.

Дроны, ракеты и агенты: что известно о покушениях на Буданова

На Кирилла Буданова, действующего главу Офиса президента бывшего главы Главного управления разведки МО Украины, было совершено более 10 реальных попыток покушений, в общей сложности их количество может приближаться к двум десяткам.

Кирилл Буданов/ Источник: ABC News

Одна из самых известных – планирование российскими спецслужбами убийства Буданова перед инаугурацией Путина в 2024 году. СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, среди которых были два работника Управления госохраны, что должны обеспечивать неприкосновенность важных персон, — один из них Андрей Гук, привез в Одессу дрон и взрывчатку с целью взорвать дом Буданова. Из иностранных источников стало известно, что россияне планировали и другой вариант — получить данные о колонне авто, где ехал Буданов, нанести по ним ракетный удар, а затем — добивать дронами уцелевших.

Командующие ВСУ под прицелом: покушения на Сырского и Залужного

Известно несколько попыток покушения на Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. По словам самого генерала, он является одной из приоритетных целей для российских кафиров. Большинство вероятных покушений планировалось или совершалось во время поездок генерала непосредственно в зону боевых действий. Экс главком Валерий Залужный также не раз попадал под удар российскими ракетами по месту его пребывания.

Пять покушений в начале войны: как пытались убить Зеленского

Владимир Зеленский

С начала полномасштабного вторжения на жизнь президента Украины предпринималось немало попыток покушения. В частности известно, что на это отправлялись различные группировки, в том числе среди наемников ЧВК "Вагнер" и кадыровцев. В начале вторжения было всего 5 покушений.

Одно из первых покушений, о которых сообщалось официально, планировалось в феврале-марте 2022 года, преступную группу возглавлял россиянин, имевший по меньшей мере двух сообщников-украинцев. По меньшей мере, одна попытка была реализована — Зеленский сам рассказывал, что во время нее в Офисе президента погибли люди.

Перед инаугурацией Путина в 2024 году планировалась еще одна попытка убить Зеленского в польском аэропорту Жешув-Ясенко. Его планировал осуществить польский военный пенсионер, завербованный российскими спецслужбами достаточно давно.

Заметим, что убийство Зеленского также было среди планов преступной группы, которая готовила покушение на Буданова и Малыша.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что идея убить украинское руководство государства и силовых структур — идея-фикс для российских чиновников. Об этом, в частности, неоднократно заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.