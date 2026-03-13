Золотой обман Голливуда: сколько стоит статуэтка "Оскар" и какой гонорар получает победитель

Статуэтка сделана из бронзы и покрыта 24-картаным золотом

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе пройдет главное кинособытие Голливуда — 98-я церемония вручения премии "Оскар". Однако мало кто задумывается, получают ли лауреаты денежное вознаграждение за победу и сколько на самом деле стоит сама награда?

"Телеграф" решил выяснить, что известно о самой главной кинонаграде мира. Мы узнали интересные детали.

Сколько стоит премия "Оскар" и сколько получает победитель

Премия "Оскар" считается одной из самых престижных наград в мировой киноиндустрии. Многие зрители уверены, что победители получают крупные денежные призы, однако на самом деле это не так.

Однако организатор церемонии "Академия кинематографических искусств и наук" не выплачивает лауреатам "Оскара" прямого денежного вознаграждения. Победители получают лишь статуэтку и статус обладателя "Оскара". Тем не менее такая награда существенно влияет на карьеру: актеры, режиссеры и другие представители индустрии после победы могут рассчитывать на более крупные гонорары и новые предложения о работе.

Сколько получает победитель "Оскара", Фото: Getty Images

Что касается самой статуэтки, то она имеет относительно небольшую материальную ценность. Ее основа изготовлена из бронзы, а поверхность покрыта 24-каратным золотом. Ориентировочная материальная стоимость статуэтки оценивается примерно в 400 евро.

При этом продать "Оскар" практически невозможно. С 1950 года лауреаты обязаны подписывать специальное соглашение. Если они или их наследники захотят расстаться с наградой, сначала ее необходимо предложить "Академии кинематографических искусств и наук", которая имеет право выкупить статуэтку всего за один доллар.

Сколько стоит награда "Оскар", Фото: Getty Images

