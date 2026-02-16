Буданов раскрыл, с какими мыслями украинская делегация едет на переговоры в Женеву

Эксперты не ожидают значительных результатов от этой встречи

Украинская делегация уже отправилась в Женеву для очередного раунда переговоров о прекращении войны. В переговорную группу вошел руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Что нужно знать:

Это будет третий раунд переговоров в трехстороннем формате

На предыдущих встречах не удалось достичь договоренностей по главному, территориальному вопросу

По оценкам экспертов ждать прорыва на переговорах в Женеве не стоит

Буданов сообщил, что украинская делегация уже в пути. Он опубликовал фото возле поезда с заместителем руководителя Главного управления разведки Вадимом Скибицким и заместителем руководителя ОП Сергеем Кислицей.

На пути в Женеву. Впереди следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены, — подписал снимок Буданов

Вадим Скибицкий, Кирилл Буданов, Сергей Кислица по пути в Женеву

Переговоры в Женеве — кто будет участвовать

Украинская делегация:

Секретарь СНБО Умеров 13 февраля проинформировал, что 17-18 февраля в Женеве должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Украины утвердил состав украинской делегации. Кроме Умерова в Женеву должны поехать Кирилл Буданов, Андрей Гнатов (начальник Генштаба ВСУ), Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа"), Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и продолжительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе, — написал Умеров

Российская делегация:

Известно, что российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, помощник главы России Владимира Путина. В переговорную группу численностью не менее 15 человек войдет заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

Представители США:

Со стороны США во встрече примут участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы США бизнесмен Джаред Кушнер.

Основные темы и ожидания переговоров в Женеве

Ожидается, что главными темами на встрече в Женеве станут механизмы мониторинга режима прекращения огня. Также речь будет идти о дальнейших обменах пленными между Украиной и Россией.

Следует отметить, что директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и политолог Игорь Рейтерович в комментариях "Телеграфу" объяснили, что ожидать значительных результатов от переговоров в Женеве не стоит. На это указывает, что российскую делегацию возглавит Мединский — на прошлых переговорах он читал лекции об "истории Украины", вместо обсуждения важных вопросов.

Чем закончились предыдущие раунды переговоров Украина-США-Россия

Первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией прошел в Абу-Даби 23-24 января. Относительно тяжелейшего, территориального вопроса согласия достигнуть не удалось.

Вторая встреча также была в Абу-Даби. Стороны провели переговоры 4-5 февраля. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была содержательной и конструктивной. Впрочем, Россия продолжает требовать от Украины, чтобы ВСУ отдали ей часть Донецкой области, которую контролируют ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский назвал основные проблемы с переговорами. По его словам, есть два ключевых вопроса — контроль над Запорожской АЭС и Донбасс.