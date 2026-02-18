Укр

Уже "не котик пушистый": monobank выписал больше всего штрафов клиентам. НБУ назвал самые строгие для украинцев банки

Елена Лысенко
Кот Monobank
Кот Monobank. Фото Иллюстрация "Телеграфа"

Самым логичным объяснением таких действий является изменение политики банков касательно нарушений

Украинские банки стали гораздо строже относиться к ошибкам/нарушениям своих клиентов и партнеров — людям реже идут на уступки, их беспощадно штрафуют и начисляют пени.

Это доказывают данные оборотно-сальдовых балансов 60 действующих банков, опубликованных Национальным банком. У них есть данные о фактически взысканных штрафах и пенях.

Из этой информации видно, что по итогам 2025 года общий объем этих штрафов с пеней всей нашей банковской системы вырос сразу в 1,8 раза по сравнению с 2024-м — с 279,2 млн грн до 498,5 млн грн. То есть банкиры заработали на различных наказаниях почти пол миллиарда, это по размеру где-то два с половиной маленьких банка в нашем государстве (требование по минимальному размеру уставного капитала одного банка в Украине остается на уровне 200 млн грн).

Увеличение таких карательных взысканий в разном объеме зафиксировано у 24 банков из 60, уменьшение тоже в 24-х. И только 12 банков не штрафовали никого как два года назад, так и в прошлом. Обычно это структуры без клиентов-физлиц или с минимальной их численностью: Ситибанк, ИНГ Банк Украина, Дойче Банк ДБУ, СЕБ Корпоративный Банк и т.д.

Какие банки штрафуют клиентов больше всех
Какие банки штрафуют клиентов больше всех. Рейтинг на основе данных НБУ

Самым строгим по итогам 2025 года стал Универсалбанк, известный финтехом monobank, за год увеличивший сумму собранных штрафов/пени сразу в 11,6 раза. По этому показателю он стал первым, хотя еще в 2024 году был шестым. Что удивило многих, потому что именно mono с милым котиком в бренде считался едва ли не самым либеральным и клиентоориентированным. А из-за резкого увеличения финансовых наказаний рискует стать уже менее милым сердцу клиента после уплаченного штрафа. Уже менее пушистый котик настолько ожесточился, что Универсалбанк с 10,2 миллионами вкладчиками-физлицами по размеру взысканных штрафов и пени в прошлом году смог сразу в 2,6 раза обойти крупнейший розничный в Украине ПриватБанк — он, имея 24,2 млн клиентов, наштрафовал их всего на 3 млн. грн.

На третьем месте по сумме финансовых санкций стал А-Банк с 57,7 млн грн взысканий на 4,1 млн клиентов, который во время большой войны прославился, например, штрафованием людей после принудительного закрытия счета из-за нарушений правил финансового мониторинга, которое отказывался объяснять. Эта структура безапелляционно вписала в клиентский договор штраф в размере 30% суммы денежного остатка на счете, не скрывала это и взимала автоматически.

Десятка же банков с наибольшими суммами взысканных финансовых наказаний за 2025 год выглядит так:

  1. Универсалбанк — 226,8 млн грн (рост в 11,6 раза);
  2. ПриватБанк — 87,3 млн грн (рост на 0,9%);
  3. А-Банк – 57,7 млн грн (рост в 1,7 раза);
  4. Укргазбанк — 30,9 млн грн (рост на 37,3%);
  5. Укрэксимбанк — 21,4 млн грн (уменьшение на 54,9%);
  6. Сбербанк — 14,6 млн грн (уменьшение на 50,7%);
  7. Сенс Банк — 11,9 млн грн (рост в 2,3 раза);
  8. Бизнесбанк — 11,1 млн грн (рост в 25 раз);
  9. ПУМБ — 6,1 млн грн (уменьшение на 11,6%);
  10. Таскомбанк — 5,5 млн грн (рост в 2,3 раза).

Увеличение суммы взысканий в разы сложно расценивать как погрешность. Самое логическое объяснение — принципиальное изменение политики банка относительно нарушений или финансовая целенаправленность на штрафование как дополнительное средство (источник) доходов для структуры.

Объяснение политики "Телеграфа": редакция не стоит на стороне злостных нарушителей банковских соглашений или финансовых преступников. Мы убеждены, что клиенты и партнеры банков должны выполнять подписанные соглашения, а лицензированные финучреждения в свою очередь должны обеспечивать полную прозрачность не только первоначальных подписанных соглашений, но и дальнейших изменений в условиях открытой оферты (заранее информировать о них и толковать суть) — на сайтах. Человек имеет право на расторжение сделки, если изменения его не устраивают при условии погашения обязательств. В то же время мы видим в рост сумм финансовых санкций негатив, потому что видим в нарушениях соглашений плохую тенденцию, поэтому обозначает это в таблице красным цветом.

Чтобы не провоцировать спекуляций по клиентской базе упомянутых банков, "Телеграф" также собрал данные НБУ по численности обслуживаемых там вкладчиков-физлиц. Во избежание разговоров о том, что больше финансовых наказаний у тех, у кого больше потенциальных нарушителей (людей на обслуживании). Для расчетов, предположили, что финансовые санкции применят к каждому вкладчику, и рассчитали в упомянутом ТОП-10, сколько гривен штрафа приходится на каждого человека.

Вышел такой рейтинг со штрафами/пенями на одного клиента-физлица:

  1. Бизнесбанк — 292,1 грн (только 38,1 тыс. вкладчиков);
  2. Укрэксимбанк — 53,5 грн (402 тыс. вкладчиков);
  3. Универсалбанк — 22,2 грн (10,2 млн вкладчиков);
  4. Укргазбанк — 20,6 грн (1,5 млн вкладчиков);
  5. А-Банк – 14,1 грн (4,1 млн вкладчиков);
  6. Таскомбанк — 11 грн (0,5 млн вкладчиков);
  7. Сенс Банк — 3,8 грн (3,1 млн вкладчиков);
  8. ПриватБанк — 3,6 грн (24,2 млн вкладчиков);
  9. ПУМБ — 1,7 грн (3,6 млн вкладчиков);
  10. Сбербанк – 1,2 грн (12,6 млн вкладчиков).

В то же время резкое увеличение штрафов и отношение банков к этой составляющей наблюдалось не только у вышеупомянутых структур. "Телеграф" высчитал процентный рост для всей банковской системы и обнаружил банки, которые почти не применяли финансовые санкции в 2024 году (держали на минимальном уровне), но поразительно изменили политику в 2025-м.

Наибольшие темпы роста собранных штрафов/пени зафиксированы в такой пятерке:

  1. Банк Львов – в 416 раз (до 1,7 млн грн);
  2. Асвио Банк – в 115,8 раза (до 695 тыс. грн);
  3. Бизнесбанк — в 25 раз (до 11,1 млн грн);
  4. Европромбанк – в 23,3 раза (до 70 тыс. грн);
  5. Универсалбанк — в 11,6 раза (до 226,8 млн грн).

Если смотреть на банки, которые стали более лояльными к клиентам/партнерам — в процентном значении больше уменьшили свои штрафования, то увидим следующую пятерку:

  1. Окси Банк – на 99,7% (до 1 тыс. грн);
  2. "Клиринговый дом" — на 99,2% (до 2 тыс. грн);
  3. ОТП Банк – на 97% (до 37 тыс. грн);
  4. Пиреус Банк МКБ – на 95,9% (до 3 тыс. грн);
  5. Первый инвестиционный банк – на 95,5% (до 1 тыс. грн).

А в деньгах наибольшее сокращение взысканных штрафов/пени отмечено в Укрэксимбанке – на 26 млн грн (до 21,4 млн грн), в Сбербанке – на 15 млн грн (до 14,6 млн грн) и в Банке Кредит Днепр – на 3,3 млн грн (до 260 тыс. грн).

"Телеграф" попытается выяснить причины, по которым банки меняли свое отношение и политику по штрафованию. А еще — за какие же ошибки и нарушения украинцы платили санкции. И есть ли у человека шанс получить попуск от финучреждения, если признает вину, и как лучше всего поступать в таких случаях. Для этого "Телеграф" на прошлой неделе направил соответствующие запросы на банки и ждет ответа.

#НБУ #Банк Monobank