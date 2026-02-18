Уже "не котик пушистый": monobank выписал больше всего штрафов клиентам. НБУ назвал самые строгие для украинцев банки

Самым логичным объяснением таких действий является изменение политики банков касательно нарушений

Украинские банки стали гораздо строже относиться к ошибкам/нарушениям своих клиентов и партнеров — людям реже идут на уступки, их беспощадно штрафуют и начисляют пени.

Это доказывают данные оборотно-сальдовых балансов 60 действующих банков, опубликованных Национальным банком. У них есть данные о фактически взысканных штрафах и пенях.

Из этой информации видно, что по итогам 2025 года общий объем этих штрафов с пеней всей нашей банковской системы вырос сразу в 1,8 раза по сравнению с 2024-м — с 279,2 млн грн до 498,5 млн грн. То есть банкиры заработали на различных наказаниях почти пол миллиарда, это по размеру где-то два с половиной маленьких банка в нашем государстве (требование по минимальному размеру уставного капитала одного банка в Украине остается на уровне 200 млн грн).

Увеличение таких карательных взысканий в разном объеме зафиксировано у 24 банков из 60, уменьшение тоже в 24-х. И только 12 банков не штрафовали никого как два года назад, так и в прошлом. Обычно это структуры без клиентов-физлиц или с минимальной их численностью: Ситибанк, ИНГ Банк Украина, Дойче Банк ДБУ, СЕБ Корпоративный Банк и т.д.

Какие банки штрафуют клиентов больше всех. Рейтинг на основе данных НБУ

Самым строгим по итогам 2025 года стал Универсалбанк, известный финтехом monobank, за год увеличивший сумму собранных штрафов/пени сразу в 11,6 раза. По этому показателю он стал первым, хотя еще в 2024 году был шестым. Что удивило многих, потому что именно mono с милым котиком в бренде считался едва ли не самым либеральным и клиентоориентированным. А из-за резкого увеличения финансовых наказаний рискует стать уже менее милым сердцу клиента после уплаченного штрафа. Уже менее пушистый котик настолько ожесточился, что Универсалбанк с 10,2 миллионами вкладчиками-физлицами по размеру взысканных штрафов и пени в прошлом году смог сразу в 2,6 раза обойти крупнейший розничный в Украине ПриватБанк — он, имея 24,2 млн клиентов, наштрафовал их всего на 3 млн. грн.

На третьем месте по сумме финансовых санкций стал А-Банк с 57,7 млн грн взысканий на 4,1 млн клиентов, который во время большой войны прославился, например, штрафованием людей после принудительного закрытия счета из-за нарушений правил финансового мониторинга, которое отказывался объяснять. Эта структура безапелляционно вписала в клиентский договор штраф в размере 30% суммы денежного остатка на счете, не скрывала это и взимала автоматически.

Десятка же банков с наибольшими суммами взысканных финансовых наказаний за 2025 год выглядит так:

Универсалбанк — 226,8 млн грн (рост в 11,6 раза); ПриватБанк — 87,3 млн грн (рост на 0,9%); А-Банк – 57,7 млн грн (рост в 1,7 раза); Укргазбанк — 30,9 млн грн (рост на 37,3%); Укрэксимбанк — 21,4 млн грн (уменьшение на 54,9%); Сбербанк — 14,6 млн грн (уменьшение на 50,7%); Сенс Банк — 11,9 млн грн (рост в 2,3 раза); Бизнесбанк — 11,1 млн грн (рост в 25 раз); ПУМБ — 6,1 млн грн (уменьшение на 11,6%); Таскомбанк — 5,5 млн грн (рост в 2,3 раза).

Увеличение суммы взысканий в разы сложно расценивать как погрешность. Самое логическое объяснение — принципиальное изменение политики банка относительно нарушений или финансовая целенаправленность на штрафование как дополнительное средство (источник) доходов для структуры.

Объяснение политики "Телеграфа": редакция не стоит на стороне злостных нарушителей банковских соглашений или финансовых преступников. Мы убеждены, что клиенты и партнеры банков должны выполнять подписанные соглашения, а лицензированные финучреждения в свою очередь должны обеспечивать полную прозрачность не только первоначальных подписанных соглашений, но и дальнейших изменений в условиях открытой оферты (заранее информировать о них и толковать суть) — на сайтах. Человек имеет право на расторжение сделки, если изменения его не устраивают при условии погашения обязательств. В то же время мы видим в рост сумм финансовых санкций негатив, потому что видим в нарушениях соглашений плохую тенденцию, поэтому обозначает это в таблице красным цветом.

Чтобы не провоцировать спекуляций по клиентской базе упомянутых банков, "Телеграф" также собрал данные НБУ по численности обслуживаемых там вкладчиков-физлиц. Во избежание разговоров о том, что больше финансовых наказаний у тех, у кого больше потенциальных нарушителей (людей на обслуживании). Для расчетов, предположили, что финансовые санкции применят к каждому вкладчику, и рассчитали в упомянутом ТОП-10, сколько гривен штрафа приходится на каждого человека.

Вышел такой рейтинг со штрафами/пенями на одного клиента-физлица:

Бизнесбанк — 292,1 грн (только 38,1 тыс. вкладчиков); Укрэксимбанк — 53,5 грн (402 тыс. вкладчиков); Универсалбанк — 22,2 грн (10,2 млн вкладчиков); Укргазбанк — 20,6 грн (1,5 млн вкладчиков); А-Банк – 14,1 грн (4,1 млн вкладчиков); Таскомбанк — 11 грн (0,5 млн вкладчиков); Сенс Банк — 3,8 грн (3,1 млн вкладчиков); ПриватБанк — 3,6 грн (24,2 млн вкладчиков); ПУМБ — 1,7 грн (3,6 млн вкладчиков); Сбербанк – 1,2 грн (12,6 млн вкладчиков).

В то же время резкое увеличение штрафов и отношение банков к этой составляющей наблюдалось не только у вышеупомянутых структур. "Телеграф" высчитал процентный рост для всей банковской системы и обнаружил банки, которые почти не применяли финансовые санкции в 2024 году (держали на минимальном уровне), но поразительно изменили политику в 2025-м.

Наибольшие темпы роста собранных штрафов/пени зафиксированы в такой пятерке:

Банк Львов – в 416 раз (до 1,7 млн грн); Асвио Банк – в 115,8 раза (до 695 тыс. грн); Бизнесбанк — в 25 раз (до 11,1 млн грн); Европромбанк – в 23,3 раза (до 70 тыс. грн); Универсалбанк — в 11,6 раза (до 226,8 млн грн).

Если смотреть на банки, которые стали более лояльными к клиентам/партнерам — в процентном значении больше уменьшили свои штрафования, то увидим следующую пятерку:

Окси Банк – на 99,7% (до 1 тыс. грн); "Клиринговый дом" — на 99,2% (до 2 тыс. грн); ОТП Банк – на 97% (до 37 тыс. грн); Пиреус Банк МКБ – на 95,9% (до 3 тыс. грн); Первый инвестиционный банк – на 95,5% (до 1 тыс. грн).

А в деньгах наибольшее сокращение взысканных штрафов/пени отмечено в Укрэксимбанке – на 26 млн грн (до 21,4 млн грн), в Сбербанке – на 15 млн грн (до 14,6 млн грн) и в Банке Кредит Днепр – на 3,3 млн грн (до 260 тыс. грн).

"Телеграф" попытается выяснить причины, по которым банки меняли свое отношение и политику по штрафованию. А еще — за какие же ошибки и нарушения украинцы платили санкции. И есть ли у человека шанс получить попуск от финучреждения, если признает вину, и как лучше всего поступать в таких случаях. Для этого "Телеграф" на прошлой неделе направил соответствующие запросы на банки и ждет ответа.