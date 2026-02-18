Балканы уже засыпали снегом, теперь очередь Украины: с Черного моря надвигается активный циклон

Где ждать наибольших снегопадов и когда непогода наконец отступит

Пока Балканы считают убытки от снежных заносов и парализованных дорог, Украина готовится принять удар активного циклона, который вступает в силу над Черным морем и берет курс на нашу страну.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Над Адриатическим морем сформировался активный хорошо насыщенный влагой циклонический вихрь "Wally". Вчера, 17 февраля, он бушевал на Балканах. В Болгарии лишь за четыре часа высота снежного покрова увеличилась почти на 15 см. В Боснии и Герцеговине снегопады и вьюги снегопад и вьюги образовали сугробы. Движение транспорта на некоторых автомагистралях временно приостановлено", — рассказал синоптик.

В среду, 18 февраля, этот циклонический вихрь заряжается энергией и влагой над Черным морем. Во второй половине дня западные районы области станут получать первые порции снега. Постепенно зона осадков охватит всю Черкасщину.

Карта циклонов 18 февраля

"В ночь на 19 февраля в Черкасской области прогнозируем значительный снег, местами вьюги, прирост снежного покрова 10-15 см. На дорогах гололедица. Температура 5-10º мороза. Днем 19 февраля циклон переместится на Курск и осадки постепенно прекратятся. На дорогах и тротуарах будет скользко. Температура 1-6º мороза", — рассказывает синоптик журналистам.

Виталий Постригань

20 февраля приблизится очередной активный циклон "Xira", поэтому устойчивой погоды ожидать не следует. Однако интенсивность осадков снизится, временами будет умеренный снег. На дорогах гололедица на фоне морозов: ночью 5-10° ниже нуля, днем 0-5° мороза.

"Коммунальным и дорожным службам уже сегодня нужно готовить соляные смеси и запасы горюче-смазочных материалов, потому что работы в ближайшее время будет немало", — напоминает Виталий Постригань.

Последние данные из Европейских прогностических центров показывают: по меньшей мере, до конца февраля у нас сохранится зимний режим — с колебаниями температур и периодическими осадками в разных фазах.

Зима еще удерживает свои позиции, но календарная весна придет уже в следующее воскресенье, Виталий Постригань.

