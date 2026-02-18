Популярные конфеты в "Сильпо" стоят в два раза дешевле, чем в других сетях: экономия почти 100 гривен

Экономия выходит приличная

В "Сильпо" регулярно обновляются акционные предложения, благодаря которым продукты можно покупать гораздо дешевле, чем в других сетях. Среди них, например, конфеты популярного бренда.

"Телеграф" рассказывает о скидках "Сильпо". Экономия на данном товаре выходит приличная.

Так, упаковка конфет Milka с ореховой начинкой прямо сейчас, 18 февраля, стоит 99 гривен вместо 184 (скидка 46%). Если сравнивать ценники в других супермаркетах, то экономия выходит в районе 20-88 гривен. То есть почти по такой цене в "Сильпо" можно купить две упаковки данного лакомства.

Скидки в Сильпо

Цены:

Varus — 121.20 – 171.90 грн

Metro — 187.62 грн

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в известном магазине упала цена на популярное масло. В других местах оно стоит на 110 гривен дороже.