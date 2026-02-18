Прошла с ним через безденежье и родила троих детей: что известно о жене Монатика и как она выглядит

Ирина предпочитает оставаться в тени звездного мужа

Украинский артист Дмитрий Монатик, который удивил переменами во внешности, более 10 лет состоит в браке с женой Ириной. Пара воспитывает троих сыновей.

Что известно:

История отношения Дмитрия и Ирины началась с дружбы, которая переросла в крепкий союз

Ирина работает менеджером проекта MONATIK, но редко появляется с ним на публике

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена артиста и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности их личной жизни.

Что известно о жене Дмитрия Монатика

Брак Дмитрия Монатика и Ирина Демичевой является одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Их знакомство произошло в Киеве, хотя они оба родом из Луцка. Встреча состоялась благодаря общей знакомой Карине, которая сейчас является крестной мамой их первенца.

Монатик с женой Ириной в 2015 году

В интервью "Слава +" Монатик рассказал, что в день знакомства они сидели в пабе, долго разговаривая. На тот момент оба были в отношениях, поэтому между ними была только дружба. Тем не менее Дмитрий достаточно рано понял, что Ирина — та женщина, с которой он хочет провести всю жизнь.

Ирина Монатик

Ирина стала первой, кому он показал свои песни. Тогда Монатик сомневался в себе, как в авторе, но Ирина разглядела в нем огромный талант и всегда поддерживала его начинания.

Я переживал, что я ее "не вытяну" или не время. За женщиной нужно ухаживать и зарабатывать какие-то деньги, а я тогда не имел абсолютно ничего Монатик

Ирина прошла с Дмитрием сложный период

Роман между ними начался спустя три года после знакомства. Вместе они прошли через сложный период:

Она прошла со мной все: огонь, медные трубы, все, что было… Мы начинали в съемной квартире, где у нас был только матрас. Мы прошли все вместе, каждый шаг. артист

Как выглядит жена Дмитрия Монатика

Спустя четыре года отношений Дмитрий решился на предложение руки и сердца, которое сделал на крыше дома на проспекте Победы в Киеве. 1 июля 2015 пара официально стала мужем и женой. На тот момент возлюбленная артиста уже была беременна. Сейчас у Дмитрия и Ирины трое сыновей: Даниил (2015 года), Платон (2017 года) и Леон (2024 года).

Дмитрий и Ирина официально в браке более 10 лет

Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение – это дети. Она моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни Дмитрий Монатик

Монатик вместе с женой и детьми, Фото: irishamonatik

Известно, что Ирина работает менеджером в Monatik Corporation. Для артиста она не просто супруга — она его опора, вдохновение и строгий критик. При этом возлюбленная музыканта остается в тени: редко выходит в свет и не стремится к публичности. Сам музыкант не раз говорил, что камера ее любит, но быть в центре внимания она не любит.

Как выглядит жена и дети Дмитрия Монатика

В своем Instagram Ирина делится личными снимками, показывая теплые моменты семейной жизни.

Ирина и Дмитрий Монатик

"Телеграф" писал ранее, сколько Монатик и другие украинские артисты берут за корпоратив. Известны расценки.