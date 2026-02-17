Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 18 февраля (обновляется)
Сине-желтые продолжают борьбу за медали на Играх
В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет двенадцатый игровой день. На Олимпиаде свой турнирный путь начнут лыжные акробаты, соревнования которых были перенесены из-за непогоды.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в 5 видах спорта
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
Украинские спортсмены 18 февраля на Играх выступят в лыжных гонках, лыжной акробатике, биатлоне, горнолыжном спорте и шорт-треке. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 18 февраля (обновляется)
10:45. Лыжные гонки. Командный спринт (свободный стиль), женщины. Квалификация. Сборная Украины
11:00. Горные лыжи. Слалом, женщины (попытка 1). Анастасия Шепиленко
11:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Квалификация. Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович.
11:15. Лыжные гонки. Командный спринт (свободный стиль), мужчины. Квалификация. Сборная Украины
12:45. 🥇Лыжные гонки. Командный спринт (свободный стиль), женщины. Финал.
13:00. 🥇Фристайл. Лыжная акробатика. Женщины. Финал.
13:15. 🥇Лыжные гонки. Командный спринт (свободный стиль), мужчины. Финал.
14:30. 🥇Горные лыжи. Слалом, женщины (попытка 2). Анастасия Шепиленко
15:45. 🥇Биатлон. Эстафета (4х6 км), женщины. Сборная Украины
21:15. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфиналы. Олег Гандей
21:42. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Полуфиналы.
22:24. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал B.
22:29. 🥇Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал A.
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.