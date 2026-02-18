Все из-за переговоров? Почему Украина именно сейчас ударила по Лукашенко

Глава Беларуси мечтает о роли посредника в переговорном процессе

Украина с 18 февраля ввела персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Эксперты в комментариях для "Телеграфа" оценили причины и последствия этого шага.

Что нужно знать:

Зеленский объявил о персональных санкциях против Лукашенко за содействие российской агрессии против Украины

Это может быть связано с переговорами

Почему Лукашенко нужна возможность выхода на сотрудничество с Украиной

Из-за чего Украина применила санкции в отношении Лукашенко

О применении санкций против Лукашенко сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Киев также активизирует противодействие всем формам содействия агрессии России против Украины со стороны Лукашенко.

Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что в прошлом году россияне развернули на территории Беларуси систему ретрансляторов для управления ударными дронами. Это увеличило возможности врага наносить удары по нашим северным областям – от Киевщины до Волыни.

Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют наши города и села, Владимир Зеленский

Также, напомнил он, на территории Беларуси продолжается строительство для размещения российских ракет средней дальности — "Орешник". Это очевидная угроза не только для украинцев, но и для всех европейцев.

Введение персональных санкций против Лукашенко связано с переговорами

Юрист-международник и политолог Роман Еделев в комментарии "Телеграфу" объяснил, что это связано с переговорным процессом. В последнее время Лукашенко возвращает себе международную легитимность.

Наибольшая эта легитимность была именно во время Минского переговорного процесса. Очевидно, что сейчас Украина на такие хорошие услуги от Беларуси не согласится, поскольку Республика Беларусь совершила акт агрессии против Украины, позволив использовать РФ свою территорию для полномасштабного вторжения. Но очевидно, что четыре года спустя это уже забывается отдельными нашими союзниками, — пояснил Еделев

Он добавил, что сейчас, когда продолжается трехсторонний переговорный процесс между Украиной, США и РФ, привлечение Беларуси как гаранта или третьей стороны снова получает определенные шансы. Это очевидно выгодно России, а США могут не видеть в этом проблемы.

И вот Украина посылает четкий сигнал, что с Лукашенко не будет работать. Очевидно, что это правильный сигнал. В сигнале как раз и заключается эффективность санкций. Но понятно, что это лишь небольшая часть крупного переговорного процесса. Точно не определяющая часть, Роман Еделев

Отношения между Украиной и Беларусью обострились

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что первый аспект, почему Украина наложила санкции на Лукашенко именно сейчас, в том, что исчезла "добавочная стоимость" Беларуси как посредника и канала в связи с главой России Владимиром Путиным, сказал он в комментарии "Телеграфу".

Вторая версия — потому, что Беларусь все больше пытается быть точкой транзита влияний на Украину. В какой-то момент США рассматривали Беларусь как одного из посредников для налаживания диалога между Киевом и Москвой. Однако Беларусь является соучастником агрессии РФ против Украины.

Впрочем, считает Кулик, введение персональных санкций против Лукашенко – это абсолютно символический акт. Однако это указывает на то, что разногласия между Украиной и Беларусью существенно углубились.

И следующий шаг — должен быть разрыв дипломатических отношений, но я думаю, что до этого пока не дойдет, — резюмировал Кулик

Лукашенко должен понести ответственность за свою помощь России вести войну

Уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии "Телеграфу" напомнил, что Лукашенко давно находится под ограничениями ЕС, США и Британии. Однако Украина надеялась, что поведение белорусского режима изменится.

Однако события второй половины 2025 года, в частности использование территории Беларуси для размещения ретрансляторов, которые в реальном времени управляли атаками дронов на север Украины, а также применение системы "Орешник", стали окончательным сигналом — диктатор продолжает быть прямым соучастником российской агрессии, — отметил Власюк

Он добавил, что кроме военной помощи России Беларусь также системно работает как хаб для обхода санкций. Белорусская промышленность фактически встроена в российский ВПК: в российских ракетах находят платы, изготовленные на белорусских заводах. Через Беларусь идут логистические потоки и финансовые услуги, которые помогают Кремлю поддерживать военную машину.

Санкции на 10 лет – это не наказание, а четкая политическая и юридическая оценка роли Лукашенко в этой войне. Настало время, когда за каждое действие, от предоставления территорий для наступления до создания фильтрационных лагерей, могут наступить неотвратимые последствия, Владислав Власюк

Санкции против Лукашенко – приглашение к разговору?

Эксперт по изучению России, политический аналитик Игорь Тышкевич написал в Facebook, что Лукашенко как физическое лицо даже не почувствует украинских санкций. Речь идет скорее о политическом сигнале.

Суть происходящего в процессах после возможной заморозки войны, американском треке контактов с Лукашенко, появлении польского и (скоро) литовского треков. Украине необходим формат, в котором она может выдвигать собственные требования, продвигать свои интересы, - пишет Тишкевич

Он добавил, что Лукашенко нужна возможность выхода на сотрудничество с Украиной. Однако он рассчитывал "решить вопрос через голову" Банковой.

Украина подняла ставки и, образно говоря, пригласила к разговору. Где говорить придется "от себя" и отвечать за свои слова, — резюмировал аналитик

Как рассказывал "Телеграф", недавно Лукашенко прямо во время рабочего совещания принесли банку снюса. Он покрутил ее в руках и попытался открыть, но пробовать не стал, по крайней мере, на камеру.