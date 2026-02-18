Более двух десятилетий вместе: что известно о жене Залужного и как она выглядит

Избранник "железного генерала" — финансистка по специальности

Украинский военачальник и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный уже более 20 лет женат на женщине, по имени Елена, и воспитывает двух дочерей. Избранница бывшего главнокомандующего ВСУ — непубличный человек, поэтому в сети информации о ней крайне мало.

Жена Валерия Залужного Елена родилась 25 июля 1976 года — сейчас ей 49. По образованию она финансист — раньше работала в Укргазбанке, однако после переезда мужа в связи с новой должностью в Лондон, чем она сейчас занимается, неизвестно.

Валерий Залужный с женой. Фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii

До полномасштабной войны супруги часто выбирали активный отдых — в частности, пешие путешествия по Украине. Сейчас, вероятно, из-за плотного графика и жизни в Лондоне таких возможностей стало гораздо меньше.

В семье воспитываются две взрослые дочери от предыдущих браков – Кристина и Арина. Общих детей у супругов нет. Известно, что Арина избрала военную службу и в начале полномасштабного вторжения находилась в составе Киевского гарнизона. Младшая Кристина получила медицинское образование и работает врачом.

Валерий Залужный с дочерью Кристиной. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Падчерица Валерия Залужного и жена Елена. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

В конце июля 2021 Валерий Залужный получил приглашение на собеседование с Офиса Президента Украины. Тогда он возглавлял ОК "Север" и планировал сообщить о поездке своего руководителя — Александра Сырского, однако ему посоветовали не афишировать свой визит.

Валерий Залужный с женой Еленой. Фото: instagram.com/zaluzhnyi_valerii

Вместо самой желанной для Залужного должности командующего ООС Владимир Зеленский предложил ему еще более высокую — Главнокомандующего ВСУ. Это означало резкий скачок через два звена военной иерархии, поэтому Залужный колебался. Однако жена его поддержала. Она убедила, что он сможет справиться с ответственностью такого масштаба.

