Швеция обвинила Канаду в жульничестве на Олимпиаде: детали скандала

На Играх вспыхнул скандал в керлинге

На Олимпийских играх в Италии бурлят страсти в керлинге… Все из-за инцидента во время матча мужских команд Швеции и Канады (6:8).

Главный тренер мужской сборной Швеции по керлингу Фредрик Линдберг заявил, что канадцы нарушили правила во время их очной встречи на групповом этапе олимпийского турнира. Об это сообщает Aftonbladet.

Мы знаем, что они делают, и мы это уже видели. Мы знаем, что есть определенные игроки, которые этим занимаются (жульничают). Мы можем назвать имена игроков, если захотим. Но нас это не очень интересует. Мы пытались добиться решения этой проблемы во Всемирной федерации керлинга, но в крупных организациях это довольно сложно Фредрик Линдберг

По словам шведов, канадские игроки несколько раз нарушили правила, повторно касаясь камней после броска. При этом канадцы делали второе касание не со стороны ручки. Из-за этого между игроками вспыхнул конфликт.

По правилам керлинга:

Камень для керлинга необходимо доставлять, держась за ручку камня.

Камень должен быть четко выпущен из руки до того, как достигнет линии розыгрыша. Если игрок этого не делает, камень должен быть немедленно выведен из игры командой, которая его бросила.

В сети завирусилось видео, на котором канадец действительно поправляет камень пальцем уже после исполнения броска.

Добавим, что шведы являются действующими олимпийскими чемпионами, правда, на Играх-2026 они стартовали с 3 поражений подряд.

На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.