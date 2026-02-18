Поддержал нападение на ТЦК: ведущий популярного радио попал в громкий скандал

Полиция задержала спортсмена, клуб расторг контракт, а ведущий радио оправдал действия в соцсетях спортсмена

Ведующий радио "Перець FM" Игорь Логвин поддержал бывшего футболиста "Колоса" Даниила Колесника, который напал на военного ТЦК. После этого на него обрушилась волна критики в социальных сетях.

Что нужно знать:

Колесник ударил военного ТЦК в лицо, а запись опубликовал в Instagram

Логвин поддержал Колесника, заявив, что тот "заслуживает поддержки"

Клуб "Колос" уволил футболита после инцидента

На своей странице в Threads Логвин опубликовал ряд постов, в которых пишет, что футболист "заслуживает поддержки от каждого из нас", и ставит под сомнение справедливость наказания. В одном из постов ведущий пишет:

"Почему человек, защищающий ни в чем невиновного, должен страдать и нести любое наказание?… Даниил Колесник заслуживает поддержки от каждого из нас!".

Позиция Логвина вызвала бурную реакцию пользователей: его начали критиковать за одобрение действий футболиста и призыв к поддержке:

"Человек напал на ТЦК. Какие сборы? Какая поддержка?"

"Объединяться в том, чтобы мы больше не могли меняться на позициях?"

Пост Игоря Логвина

Ответ Игоря Логвина на комментарий

Ответ Игоря Логвина на комментарий

В то же время Игорь Логвин публиковал другие посты о ситуациях в ТЦК.

Пост Игоря Логвина

Пост Игоря Логвина

Клинический психолог, тренер групп поддержки для ветеранов и военнослужащих, ветеран ВСУ Филипп Духлий в своих социальных сетях обратил внимание на посты Логвина и обратился к радио "Перець FM" с вопросом, как они относятся к сложившейся ситуации и высказываниям своего сотрудника.

Пост Филиппа Духлия

Спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов на своей странице в Facebook сделал репост поста Духлия и написал: "Поддерживаю вопрос".

Пост Виктора Грегубова

Предыстория

24-летний форвард команды "Колос-2" Даниил Колесник оказался в центре скандала после публикации видео в своем Instagram. На записи зафиксировано, как спортсмен бьет в лицо мужчине в военной форме.

По информации полиции, Колесник спровоцировал конфликт с работником ТЦК, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. После огласки Даниил удалил видео, на котором он бьет сотрудника ТЦК, и закрыл свой профиль в Instagram. "Колос" объявил об увольнении Колесника.

К слову, бывшие игроки "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский заявили, что Колесник якобы защищал отца троих детей от "бусификации".

Что сообщают в полиции

В пресс-службе Полиции Киевской области сообщили, что экс-футболист был задержан. За совершенное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После спортсмен намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Руководство клуба, в котором играл мужчина, после инцидента приняло решение об его увольнении.

Следователи, при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или нанесения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Задержание Даниила Колесника.

