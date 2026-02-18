Украина ответила россиянам на их наступление на фронте. Можно ли говорить о переломе в войне

Какие успехи ВСУ на Гуляйпольском и Запорожском направлениях

Украинские военные отбили 201 км на южном направлении за неделю. По данным Института изучения войны, это больше чем Россия захватила за весь декабрь. Агентство AFP назвало это самым большим успехом Украины на поле боя за два с половиной года. Впрочем, недавно Силы обороны Украины отличились в Купянске, где во время молниеносной контратаки удалось полностью зачистить промзону и окрестности города от вражеского десанта, пытавшегося закрепиться на левобережье. А еще раньше, в августе 2024 года, громким успехом украинских солдат стала операция в Курской области, которая не только перенесла войну на территорию агрессора, но и заставила РФ срочно перебрасывать резервы по другим направлениям.

Телеграф пообщался с военными и военными аналитиками и выяснил, что стоит за этой цифрой, где именно произошли бои и стоит ли считать это переломом в войне.

Как четыре российские армии внезапно "обнулились" на юге

Еще неделю назад картина на Гуляйпольском и Запорожском направлениях выглядела по-другому. Россияне продвигались медленно, но стабильно. Но потом продвижение прекратилось.

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии, описывает это так: "Около недели назад темпы продвижения передовых частей и подразделений российских войск на соответствующих направлениях Южного театра военных действий — Гуляйпольском и Запорожском направлениях — сначала существенно упали, а затем почти полностью "обнулились".

Ситуация в указанном участке фронта по состоянию на 8 февраля — скриншот Deepstate

В полосах ответственности российских 5-й, 36-й и 58-й общевойсковых армий украинские силы начали серию контратак. По словам Братчука, это не просто замедлило врага – в некоторых местах его заставили отойти назад. "ВСУ смогли на Гуляйпольском и Запорожском направлениях, если не полностью остановить российское наступление, то фактически свести его к тактическому минимуму, и то — лишь на отдельных относительно узких участках."

Ситуация в указанном участке фронта по состоянию на 17 февраля — скриншот Deepstate

Или это перелом в войне? Братчук отвечает коротко: "Тактические действия. Не больше."

Может ли идти речь о наступлении или контрнаступлении ВСУ

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что говорить о наступлении или контрнаступлении ВСУ пока некорректно. По его словам, Силы обороны Украины проводят тактические контратакующие действия, направленные на улучшение позиций и зачистку территорий, где российские подразделения не успели закрепиться.

"Это никакое не наступление и не контрнаступательные действия в общевойсковом порядке. Это именно тактического уровня контратакующие действия — улучшение наших позиций и вытеснение врага с его позиций", — объясняет Коваленко.

Александр Коваленко

Он также обращает внимание, что украинские военные сознательно избегают громких формулировок: "Они говорят: идет зачистка, стабилизация".

По словам эксперта, контрнаступление обычно предполагает выполнение оперативных или оперативно-тактических задач, тогда как нынешние действия носят локальный, тактический характер. Потому и говорить о переломе в войне пока рано.

"Говорить о переломе на фронте еще очень рано. Это не перелом", — подчеркивает Коваленко.

Где именно зафиксированы успешные действия ВСУ

По информации обозревателя, системные контратаки проходят на широком участке фронта, прежде всего в Запорожской и Донецкой областях, а также частично на Купянском направлении.

Запорожское и Гуляйпольское направления:

Степногорск

Приморское

Лукьяновское

Терноватое

Косовцево

Святопетровка

Зеленое

Вербовое

Вишневое

Егоровка

Добропольское/Покровское направление:

Белицкое

Родинское

Купянское направление:

Купянск (есть сообщения об имеющихся успехах без детализации)

Населенные пункты, где зафиксированы успешные действия ВСУ

Кто и с какой рулеткой мерил эти 200 километров — и почему Россия сама кричит о "контрнаступлении"

Владислав Волошин, спикер оперативного командования "Юг", относится к цифре 201 км² скептически. "Я не знаю, кто это брал с рулеткой и мерил 201 км или 207 или вообще 20. И откуда взялась эта цифра — сказать вам этого не могу."

Владислав Волошин

Он объясняет, что часть "захваченных" Россией территорий была по существу фикцией. Россияне заходили в населенные пункты на глубину 10-12 км, снимали видео и фото — а через несколько часов их уничтожали или брали в плен. "Россия этим самым дезинформировала, искажала реальную ситуацию, которая происходила на фронте."

Поэтому, когда украинские военные начали зачищать серую зону, россияне назвали это "контрнаступлением". Волошин с этим не согласен: "Это не контрнаступательные действия в классическом виде. Мы осуществляем не позиционную оборону, а маневренную и активную. То есть, мы пускаем врага на определенные участки, на определенные позиции, уничтожаем его после этого. Проводим при случае контрудары, контратаки. И повторю, что зачищаем так называемую серую зону".

Параллельно фиксируют изменения в тактике врага. Применение FPV-дронов за последнюю неделю-полторы уменьшилось примерно на 10-15%. Причины – отключение Starlink для россиян, активное уничтожение операторов БПЛА, погода и перебои с логистикой. Но вместо дронов враг стал активнее использовать авиацию: за минувшие сутки зафиксировано 24 авиационных удара — вдвое больше привычного. Впервые за долгое время на юге также применяли армейскую авиацию — штурмовики и вертолеты нанесли четыре удара почти сотней неуправляемых ракет.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что армия РФ получила приказ "захватить" более 10 населенных пунктов до 24 февраля. Россия уже расписала, где именно хочет "помахать флагом".