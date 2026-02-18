Залужный неожиданно обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. Как он объяснял его раньше

План Залужный разрабатывал совместно с партнерами по НАТО

План контрнаступления 2023 года не был реализовали должным образом, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов.

Что нужно знать:

В 2023 году войска были рассеяны на широком фронте, вместо концентрации для прорыва

Изначально планировалось собрать войска в "один кулак", чтобы освободить часть Запорожской области

Действия предполагали перерезание сухопутного коридора, с помощью которого враг снабжает Крым

Такое заявление сделал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью Associated Press. По его словам, план, который он разрабатывал совместно с партнерами по НАТО, был сорван. Причиной он называет тот факт, что якобы президент Владимир Зеленский и другие должностные лица не обеспечили его необходимыми ресурсами.

Залужный говорит, что изначально планировалось собрать войска в "один кулак", чтобы освободить часть Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС. Далее по плану — продвижение войск на юг к Азовскому морю.

Эти действия предполагали перерезание сухопутного коридора, с помощью которого враг снабжает временно оккупированный Крым. Согласно заявлениям Залужного, для успешного результата необходима была концентрация сил и тактическая неожиданность. Но вместо этого войска распылили на широком участке фронта, что в свою очередь ослабило ударные возможности.

При этом АР, ссылаясь на слова двух западных оборонных чиновников на условиях анонимности, пишет, что первоначальный план предполагал более концентрированное применение сил.

Отметим, издание не приводит прямой цитаты с обвинениями в адрес Зеленского. В тексте редакции говорится дословно: "Залужный утверждает, что разработанный им при содействии партнеров НАТО план провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы".

Валерий Залужный. Фото: Facebook

Кроме того, по словам Залужного, в 2022 году к нему в офис пришли с обысками представители СБУ, из-за чего он звонил тогдашнему главе Офиса президента Андрею Ермаку: "Я сказал Ермаку, что буду отбивать эту атаку, поскольку знаю, как воевать".

Позднее якобы выяснилось, что обыск проводили на основании ордера, выписанного на адрес стрип-клуба, который закрылся в том здании еще до полномасштабного вторжения.

В СБУ уже прокомментировали ситуацию "Украинской правде". Там говорят, что в 2022 году действительно посетили законспирированный командный пункт Валерия Залужного, однако утверждают, что обысков по факту не было, а Василий Малюк и на тот момент главком ВСУ расставили все точки над "и" и нашли общий язык.

Что Залужный говорил ранее

В 2023 году The Economist выпустил статью, в которой Валерий Залужный, будучи главнокомандующим ВСУ, заявлял, что за пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. Он признал, что ожидание, что Россия "обескровится" потерями, оказалось ошибкой: даже более 150 тысяч российских жертв не остановили наступление.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну. Но не в России, где жизнь дешева и где ориентиром Путина является Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов", — говорил Залужный.

Он отмечал, что современный уровень технологий ставит обе стороны в тупик: "Мы видим всё, что делает противник, а он видит всё, что делаем мы". Для выхода из этого состояния, по мнению главкома, Украине необходим был масштабный технологический прорыв или объединение всех существующих решений, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Залужный также говорил об ограничениях западной помощи: поставки оружия и техники были достаточны для ведения войны, но не для решающей победы. При этом Украина продолжает удары по стратегически важному Крыму, чтобы продемонстрировать, что полуостров остаётся целью обороны государства.

Также на то время Залужный говорил, что "солдат у него хватает". Но чем дольше будет продолжаться война, тем труднее ее будет продолжать.

Валерий Залужный. Фото: Facebook

Далее в 2025 году в колонке для издания ZN.UA Залужный назвал причины неудачи летнего украинского контрнаступления 2023 года и заявил, что до сих пор "больно чувствует" его провал. Причины провала контрнаступления:

Недостаточность сил и средств на участке прорыва для создания решающего преимущества.

Отсутствие мобильных резервов, способных быстро войти в прорыв и действовать в оперативном пространстве до подхода резервов противника.

Разосредоточение подготовленных наступательных сил на других направлениях, включая переброску войск под Бахмут вместо Мелитополя.

Залужный говорил, что его статья для издания Economist в 2023 году (которая представлена выше) должна была подтолкнуть партнеров Украины "к переосмыслению современных форм боевых действий и перестройки собственных доктрин". Самой же Украине, мол, нужно было время для перехвата именно технологической инициативы, но без современных технологий это сделать "было невозможно". Именно потому стратегия обороны на 2024 год также нуждалась в поддержке от партнеров, но все "сложилось по-другому".

"Провал этих планов я до сих пор больно чувствую. Однако главное — необходимо было извлечь уроки и немедленно изменить стратегию. Стратегию, которая бы дала возможность выжить в совершенно новой войне", — отметил он.

Экс-главком заявлял, что причиной провала контрнаступления была "классическая недостаточность сил и средств группировок для наступления", ведь "для прорыва такого фронта противника необходимо было иметь решительное преимущество в силах и средствах именно на участке прорыва, а также иметь мобильные резервы, которые способны быстро войти в сформированный прорыв. контрнаступления или будет организована новая линия обороны".

"К сожалению, по объективным и субъективным причинам создать такое преимущество перед самым наступлением мы уже не могли", — добавляет он.

Кроме того, Залужный фактически подтверждает расследование New York Times, где было указано, что перед контрнаступлением тогдашний командующий Сухопутными силами, а теперь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опрокинул часть сил на восток, под Бахмут в Донецкой области, хотя сначала планы определили основным направлением наступления город Мелитополь.

Он также отмечает, что российские оборонные рубежи были многослойными и хорошо укреплёнными, а эффективные беспилотники позволяли выявлять концентрацию украинской техники и перебрасывать резервы на ожидаемые направления ударов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, собирается ли Залужный возвращаться в Украину.