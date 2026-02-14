Россия спровоцировала скандал в фигурном катании на Олимпиаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В РФ обвиняют судей мужского турнира в предвзятости
На Олимпийских играх в Италии разыграли медали в мужском одиночном катании. Победу сенсационно завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Что нужно знать
- Гуменник стал шестым на Олимпиаде
- В России обвинили судей Игр в безобразном судействе в отношении "нейтрала"
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
В России возмутились оценками, которые судьи поставили "нейтральному" россиянину Петру Гуменнику. К примеру, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала оценки судей "безобразием".
Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что Гуменник должен был попасть в топ-3, а судьи на Олимпиаде дискредитировали фигурное катание.
Весь мир сейчас гудит, как можно было парню так не додать большое количество баллов. Как по мне, еще плюс 15 баллов он мог спокойно получить. Почему недокруты других спортсменов не рассматриваются вообще, а нашему Петру порезали по баллам все, что могли? Просто безобразно — так нельзя. Это Олимпийские игры, их смотрит весь мир. Это дискредитирует весь вид спорта.
Хореограф Илья Авербух назвал судейство на Играх "нечестным".
На самом деле все, кто только можно, говорят о том, что это достаточно хорошая и ожидаемая произвольная. Но не при таком неожиданном камнепаде, который был у ведущей тройки, и при таком отвратительном катании лидеров Петр должен был при честном судействе быть в тройке, безусловно.
Отметим, Гуменник провалил короткую программу и неплохо выступил в произвольной.
На Олимпиаде-2026 проходит восьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 4 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.