Родился в Украине. Что говорит о войне уроженец Хмельнитчины Аркадий Укупник и как сейчас выглядит певец

Татьяна Кармазина
Аркадий Укупник Новость обновлена 18 февраля 2026, 15:52
73-летний композитор избегает публичности

Известный советский и российский певец и композитор Аркадий Укупник в 90-х был на пике популярности. При этом не все знают, что исполнитель хита "Я на тебе никогда не женюсь" родился в Украине. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне музыкант.

Что нужно знать:

  • Уроженец Каменца-Подольского начал сольную карьеру в 1982 году
  • Он писал песни для звезд российской эстрады и стал близким другом Аллы Пугачевой
  • Сейчас артист живет в Москве, владеет недвижимостью в России и Латвии

Будущий артист появился на свет 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Сейчас ему 73 года. Отец и мать Укупника были преподавателями. С 6 лет учился в местной детской музыкальной школе по классу скрипки, а также в средних школах №8 и №15 (специальный математический класс).

В 1970 году Аркадий поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана на факультет "Оборудование и технология сварочного производства", которое окончил в 1976 году. Позже — Московское областное музыкальное училище по классу бас-гитары.

С 1972 по 1978 год Укупник играл в различных ансамблях, а с 1978 по 1983 год был бас-гитаристом в Камерном еврейском музыкальном театре и параллельно развивался как актер. В 1983 году он начал карьеру композитора и написанием песен для нынешних путинистов Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Татьяны Овсиенко и других.

Сольную карьеру певца уроженец Украины начал в 1982 году, однако широкую известность приобрел лишь в 1990-х. Укупник был постоянным участником программы Рождественские встречи с Аллой Пугачевой, которая и помогла ему с имиджем — посоветовала завивать волосы и носить очки.

Среди его наиболее известных песен — "Я на тебе никогда не женюсь", "Маргаритка", "Петруха", "Сим-Сим, откройся", "Баллада о Штирлице", "Грусть", "Маэстро джаз" и другие композиции.

Что говорит о войне и где сейчас Аркадий Укупник

Аркадий Укупник проживает в Москве, владеет квартирой и загородным домом. По сообщениям росСМИ, в последнее время он ведет закрытый образ жизни, при этом артист ни разу публично не комментировал вторжение России в его родную страну. В пропагандистских мероприятиях он не "засветился" и его нет в базе "Миротворец".

Известно, что артист также имеет недвижимость в Юрмале и раньше регулярно отдыхал в Латвии, пока она не начала ограничивать въезд россиян, которые поддерживают войну в Украине.

В Латвии у меня не дом, а квартира. Надо признать, очень хорошая. Я обожаю приезжать туда в любое время года. Юрмала - тихое, спокойное место с замечательным климатом. От моего дома всего 50 метров до моря, а долететь из Москвы до Юрмалы можно за пару часов. Многие из моих коллег тоже обзавелись жильем в Латвии. Очень комфортная страна, где все сделано для того, чтобы ты наслаждался отдыхом

говорил Аркадий Укупник в 2013 году

Три брака и трое детей

Укупник был женат три раза и воспитывает троих детей. Сын от первого брака живет в Германии, дочь от второго — в Москве. Младшая дочь появилась в его последнем браке с Натальей Турчинской и живет вместе с родителями. Она родилась, когда Укупнику было 58 лет.

Аркадий Укупник постарел

Ранее мы писали про украинского актера родом из России. "Телеграф" рассказывал, что Сергей Стрельников говорит о войне.

