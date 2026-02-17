Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 18 февраля

На Играх пройдет большой день

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится двенадцатый игровой день. На играх также планируют провести перенесенные из-за непогоды соревнования.

Что нужно знать

В 12-й игровой день на Олимпиаде разыграют 9 комплектов наград

18 февраля медальные соревнования на Играх начнут сноубордисты, а завершат — шорт-трекисты

Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 18 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, сноуборде и шорт-треке. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 18 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 18 февраля (обновляется)

12:20. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

12:45. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт

13:15. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт

14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика

14:30. Горные лыжи. Женщины. Слалом

15:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

15:45. Биатлон. Женщины. Эстафета (4х6 км)

22:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета (3000 м)

22:32. Шорт-трек. Мужчины. 500 м

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.