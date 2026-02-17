Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 18 февраля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На Играх пройдет большой день
В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится двенадцатый игровой день. На играх также планируют провести перенесенные из-за непогоды соревнования.
Что нужно знать
- В 12-й игровой день на Олимпиаде разыграют 9 комплектов наград
- 18 февраля медальные соревнования на Играх начнут сноубордисты, а завершат — шорт-трекисты
- Зимние Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля 2026 года
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 18 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды во фристайле, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, сноуборде и шорт-треке. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 18 февраля".
Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 18 февраля (обновляется)
12:20. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл
12:45. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт
13:15. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт
14:00. Фристайл. Женщины. Акробатика
14:30. Горные лыжи. Женщины. Слалом
15:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
15:45. Биатлон. Женщины. Эстафета (4х6 км)
22:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета (3000 м)
22:32. Шорт-трек. Мужчины. 500 м
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.