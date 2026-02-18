Шоколад, ставший легендой СССР: как появилась "Аленка" и кто эта девочка на обертке

Чтобы выбрать фото на обертку шоколадки, фабрика устроила конкурс

В мире советских сладостей есть одна шоколадка, которую узнают сразу — "Аленка". У нее интересная история создания, связанная с поиском идеального рецепта, конкуренцией фабрик и даже судебными делами.

"Телеграф" подробнее написал об этом незабываемом шоколаде. Впервые он появился в 1966 году после того, как кондитерские фабрики получили задание от государства создать вкусный и доступный шоколад для всех советских граждан.

Сначала найти идеальный рецепт было непросто: то добавляли слишком много молока и шоколад не формировался, то его было мало и изделие не имело нужного вкуса.

После двух лет экспериментов фабрика "Красный Октябрь" нашла идеальное сочетание ингредиентов и выпустила первый шоколад "Аленка". Новый шоколад быстро стал популярным и узнаваемым по всему СССР. Его рецептура также использовалась на фабриках "Рот Фронт" и им. Бабаева. При этом обертки отличались: у "Бабаевского" была девочка в синем платке, а у "Рот Фронта" — две версии, девочка с лейкой и девочка с собачкой и зайчиком.

Откуда появилось название и дизайн

Существуют разные версии: от сказочной Еленки до имен дочерей космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Изначально планировали назвать шоколад "Аленушкой!" и использовать на обертке картину Виктора Васнецова. Но фабрика "Красный Октябрь" опередила конкурентов и сделала собственный портрет девочки для упаковки через конкурс в газете "Вечерняя Москва". Итоговый образ Аленки создали из нескольких фотографий, но в основе было фото 8-месячной Аленки Гериназ, дочери художника фабрики.

Дизайн обертки несколько раз меняли: Аленку одевали в пальто, платья или куртки, делали косы, давали цветы, в частности гвоздики, показывали на улицах Москвы.

Интересный факт, что в 2000 году Елена Гериназ подала в суд иск об использовании своего изображения на шоколадке, но суд отказал в компенсации. Основное отличие портрета от фотографии — цвет глаз: у девочки на фото они карие, на обертке — голубые.

