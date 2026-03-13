Паралімпіада-2026: українець втратив "золото" на останніх метрах

Неймовірний фініш увійде в історію паралімпійського спорту

У п’ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулися спринтерські перегони переслідування серед біатлоністів у класі стоячи. Українець Григорій Вовчинський виграв срібну нагороду, хоча лідирував у гонці аж до останніх метрів дистанції.

Що потрібно знати

Вовчинський виграв "срібло" у спринтерських перегонах переслідування

Українець втратив "золото", "проспавши" ривок суперника

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

Перемогу у гонці завоював китаєць Цай Цзяюнь, "бронза" дісталася Марко Маєру з Німеччини. Про це повідомляє "Телеграф".

Після другої стрільби Григорій мав перевагу над китайцем у 10 секунд, проте Цай зумів скоротити розрив до мінімуму і перед самим фінішем обігнати українця. Цікаво, що Вовчинський просто проморгав ривок суперника, через що почав боротьбу з ним надто пізно. Серафим Драгун показав 5-й результат, а Дмитро Середа – 10-й.

Результати гонки

Додамо, що Вовчинський виграв свою першу медаль на Паралімпіаді-2026.

Зазначимо, на Паралімпіаді триває сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Тарас Радь приніс країні "срібло". Ірина Буй та Олександра Кононова додали в скарбничку Синьо-жовтих "срібло" та "бронзу" відповідно. У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.