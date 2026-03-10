Український гімнаст відмовився стояти поряд із росіянином на нагородженні (відео)

Спортсмен проявив свою громадянську позицію

Назар Чепурний, гімнаст збірної України, не захотів робити спільне фото із росіянином Олексієм Усачовим під час церемонії нагородження на етапі Кубка світу в Баку (Азербайджан). Українець виграв "золото" в опорному стрибку, росіянин, який виступав у нейтральному статусі, завоював "бронзу".

Що потрібно знати

Чепурний виграв другу медаль поспіль на цьому рівні

Назар не захотів стояти поруч із росіянином

Церемонія нагородження пройшла без фотосесії медалістів

Під час церемонії нагородження срібний призер, японець Танігава Ватару, запропонував українцеві зробити спільну фотосесію, проте Назар делікатно відмовив. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Чепурний завоював друге "золото" на етапі Кубка світу цього сезону поспіль і шосту золоту медаль у своїй кар’єрі. Наступний етап Кубка світу проходитиме в Анталії (Туреччина) з 12 по 15 березня. Назар виступав на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де посів п’яте місце у командній першості та шосте місце в опорному стрибку.

Довідка: Чепурний — 23-річний український гімнаст. Чемпіон Європи у команді, бронзовий призер Євро та ЧС в опорному стрибку. На юнацькому рівні вигравав усе: чемпіонат світу, Європейський юнацький олімпійський фестиваль, Юнацький Олімпійські ігри, Всесвітню літню Гімназіаду та Універсіаду.

Нагадаємо, український спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство на хорватське. Про зміну паспорта перспективного спортсмена ходили чутки після Олімпіади у Парижі.