Були позови до суду і заяви в поліцію. У які гучні скандали потрапляли Філатов і Лачен раніше

Гучна перепалка у мережі між дніпровським головою Борисом Філатовим та блогером Ігорем Лаченковим (Лачен) підігріла цікавість й до їхніх минулих скандалів. Ці публічні особи не раз привертали увагу своїми гучними та нецензурними заявами.

"Телеграф" зібрав найгучніші скандали Філатова та Лачена. Зауважимо, що на блогера навіть подавали позов до суду та писали заяву в поліцію.

Скандали з Філатовим

2024:

лютий — мер Дніпра нецензурно висловився на адресу одного з коментаторів, жителя міста Ярослава Порчі. Користувач запитав, чи не прокоментує Філатов те, що людей не допустили на сесію міськради, бо вони вийшли на протест 6 грудня, вимагаючи виділяти більше коштів з бюджету на армію. У відповідь посадовець публічно обізвав чоловіка.

Скандал Філатова щодо грошей на ЗСУ. Фото: скриншот

Окрім цього, Філатов облаяв і протестувальників, які кілька разів виходили під стіни мерії з гаслами "Гроші на ЗСУ". Він назвав їх "корисними ідіотами".

Пост Філатова. Фото: скриншот

жовтень — мер Дніпра під одним з дописів у коментарях назвав деяких користувачів "рожею", "плазуном" та "брехливими падальщиками". У пості Філатов писав про смерть свого ексзаступника Михайла Лисенка. Деякі користувачі відреагували досить грубо, хоча й посадовець не пропустив шпильки повз. Він писав:

"Ти для початку, сміливець, замість волосатих ніг виставив свою "рожу" на аватарку";

"Можеш собі цей скрін приклеїти на лоб. Я вас таких, "скринящих", брехливих, боягузливих, закінчених падальщиків, що живуть шлунком і порожнечею, за десять років бачив сотнями";

2026:

січень — коли в результаті російської атаки на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, один з коментаторів запитав "навіщо тримати в одному місці 300 т олії". Філатов відповів йому російською: "Тому що ти довб***б. Ми попросимо "Бунге" розосередити виробництво у тебе у ванній і на кухні".

Коментар Філатова про 300 тонн олії. Фото: скриншот

Скандали з Лаченим

2023:

березень — Лаченкова у мережі звинуватив в тому, що він не усі гроші зі зборів на ЗСУ перераховує військовим. На що той запевнив, що ніколи не робив цього та навіть адміністративні витрати покривав з власної кишені.

2024:

вересень — колишня заступниця головного редактора забороненого в Україні видання "Страна.ua" Світлана Крюкова подала позов на Ігоря Лаченкова щодо захисту честі та гідності. Приводом стали дописи блогера, де він називав медіа "проросійською помийкою". Крюкова наголосила, що її терпець урвався та час йти до суду.

Крюкова подала позов на Лачена у 2024. Фото: скриншот допису

грудень — Лачен мав конфлікт з громадською активісткою Марією Барабаш, після її дописів щодо президента України Володимира Зеленського та екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона подала заяву до поліції.

Барабаш написала заяву на Лачена у 2024. Фото: скриншот допису

2025:

січень — блогер розповів про постійний тиск на нього з боку політиків та інших медіа. За його словами, певний період він отримував нічні дзвінки, погрози та бот-атаки.

Пост Лачена про погрози та тиск у 2025. Фото: скриншот допису

2026:

лютий — колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що блогер Ігор Лаченков знаходиться у розшуку ТЦК.

"Побачив відео, на якому Ігор Лаченков, Лачен, заявляє, що він заброньований Єрмаком. Це той самий Лачен, який казав у лютому 2024 року, що Залужного не звільнили і радив не вірити моїй інформації. Не знаю ким заброньований Лачен, але згідно з моїми джерелами в Нацполі, на цей час, він ухилянт і знаходиться в розшуку", — зазначив він.

Береза назвав Лачена ухилянтом. Фото: скриншот допису

