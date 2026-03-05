Паралімпійські ігри у Мілані: медальний залік (оновлюється)

Медальний залік Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

У п’ятницю, 6 березня, помпезною церемонією відкриття у Вероні (Італія) стартують XIV Зимові Паралімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Понад 600 спортсменів зі всього світу розіграють 79 комплектів нагород у 6 видах спорту.

Що потрібно знати

665 спортсменів із 56 країн світу розіграють на Іграх 79 комплектів нагород

Україна відправила на Паралімпіаду рекордну делегацію

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги медальний залік Паралімпійських ігор-2026 в Італії. Перші медальні змагання на Іграх відбудуться у суботу, 7 березня, а останні пройдуть 15 березня.

Медальний залік Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (оновлюється)

Види спорту на Паралімпіаді-2026

Біатлон

Гірськолижний спорт

Керлінг

Лижні гонки

Парасноуборд

Следж-хокей

Збірна України відправила на Паралімпіаду-2026 рекордну делегацію з 25 атлетів та 10 гайдів. Вони боротимуться за медалі у парабіатлоні, паралижних перегонах, парагорнолижному спорті та парасноубордингу.

Нагадаємо, Росія та Білорусь будуть представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотують церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.