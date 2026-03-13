Паралімпіада-2026: українки виграли подвійний подіум у біатлоні

Синьо-жовті блискуче виступають у парабіатлоні

У п’ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулися спринтерські перегони переслідування серед біатлоністок у класі стоячи. Одразу дві українки вибороли нагороди.

Що потрібно знати

Буй виграла "срібло" у спринтерській гонці переслідування

Кононова стала третьою

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

"Золото" виграла представниця Канади Наталі Вілкі, "срібло" здобула Ірина Буй, Олександра Кононова стала третьою. Про це повідомляє "Телеграф". Ще дві українки Людмила Ляшенко та Богдана Конашук посіли 6-те та 7-ме місця відповідно.

Результати гонки

Кононова на цій Паралімпіаді здобула третю нагороду. Напередодні вона виграла "спринт" і стала третьою в "індивідуалці". Буй завоювала свою першу нагороду на ПІ-2026.

Зазначимо, на Паралімпіаді триває сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Тарас Радь приніс країні "срібло". У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.