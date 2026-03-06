Гороскоп на 7 березня: Овнам потрібно довіритися долі, а Рибам — відпустити минуле

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 7 березня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 7 березня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представникам цього знака варто пам’ятати, що не все в житті вирішується лише наполегливою працею. Іноді корисно відпустити ситуацію та дозволити подіям розвиватися самі по собі. Довіртеся інтуїції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей знак завтра може мати справу з труднощами, але це не привід відмовлятися від свого плану. Навіть якщо все йде не так, важливо не відступати. Іноді для перемоги слід ризикнути.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Близнюкам цього дня доведеться змиритися з тим, що деякі речі йдуть з життя назавжди. Це може бути непросто, але саме так відкривається дорога до нового. Відпустіть все, що вас тягне назад.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей знак може задуматися про своє місце у житті. Якщо здається, що ви йдете не тим шляхом, спробуйте подивитись ситуацію інакше. Можливо, настав час подумати про зміни та нові цілі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам завтра варто присвятити цей день спілкуванню із рідними, це принесе більше теплих емоцій. Робочі справи краще відкласти й не займатися розв'язанням фінансових проблем. Незабаром з’явиться привід для радості, який здивує сім’ю.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представники цього знаку надто зайняті гонитвою за успіхом. Іноді краще взяти паузу та перемикнути свої думки. Спокій і терпіння допоможуть Дівам уникнути помилок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам слід навчитися відстоювати свої кордони, тому що багато хто звик розраховувати на їхню доброту і постійно перекладати відповідальність. Більше кажіть "ні" і життя зміниться на краще.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра Скорпіони можуть відчути втому від нав’язливих думок. Щоб вибратись із цього стану, корисно змінити обстановку. Можливо, запитайте поради у людини, якій ви довіряєте.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Представники цього знака сповнені рішучості. Стрільців чекає нова хвиля енергії та бажання рухатися вперед. Головне — не зменшувати темп і успіх вас супроводжуватиме.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам настав час відволіктися від турбот. Суботу варто провести в хорошій компанії, може погратися з друзями або просто згаяти час за душевними розмовами. Таке спілкування подарує багато спокою та розслабленості.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра Водоліям потрібно провести день активно, продемонструвавши іншим свої таланти та здібності. Не треба соромитися говорити про те, що для вас важливо. Старання цього знака будуть оцінені.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам не завадить провести час наодинці з собою, щоб краще розібратися у своїх почуттях, думках та бажаннях. Варто відпустити минулі помилки й в життя прийдуть позитивні зміни.