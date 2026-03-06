Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 7 березня

Збірна України розпочинають свій шлях на Паралімпіаді-2026

У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбудеться перший медальний день. Українські паралімпійці змагатимуться за нагороди у біатлоні.

Що потрібно знати

У перший ігровий день Синьо-жовті виступатимуть у кількох медальних стартах

У битву за медалі вступають українські біатлоністи

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 7 березня на Паралімпійських іграх. Українці змагатимуться за медалі у біатлоні.

Розклад та результати українців 7 березня на Паралімпійських іграх в Італії (оновлюється)

11:35 — 🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь.

12:00 — Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Перший посівний етап. Владислав Хільченко.

13:00 — 🥇Парабіатлон. Спринт, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй.

13:40 — 🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк.

14:15 — 🥇Парабіатлон. Спринт, жінки (спортсменки із порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.

14:50 — 🥇Парабіатлон. Спринт, чоловіки (спортсмени із порушеннями зору). Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік.

Зазначимо, збірна України відправила на Паралімпіаду-2026 рекордну делегацію з 25 атлетів та 10 гайдів. Вони боротимуться за медалі у парабіатлоні, паралижних перегонах, парагорнолижному спорті та парасноубордингу.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.