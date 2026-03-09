Що відомо про українку, з якою повторився "кейс Гераскевича" на Паралімпіаді

Безневинний аксесуар потрапив під заборону на Іграх

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова отримала попередження за синьо-жовті сережки із написом "Stop War" (Зупиніть війну). Це сталося після її перемоги у спринтерських перегонах серед жінок з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи).

Що потрібно знати

Конова виграла "золото" Паралімпіади-2026 в антивоєнних сережках

Організатори заборонили цей аксесуар

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Про це розповіла сама спортсменка у коментарі для "Суспільне Спорт". Вже на наступну гонку Олександра вийшла у сережках синьо-жовтого кольору з написом "Love" (Любов) з картою України.

Зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною. Олександра Кононова

Олександра Кононова одягла сережки Stop War на спринт/Фото: Getty Images

Олександра Кононова із сережками Love під час індивідуальних перегонів/Фото: Getty Images

Таким чином Кононова стала першою українкою спортсменкою на Паралімпіаді, яка повторила "кейс Гераскевича".

Хто така Олександра Кононова

Олександра — одна з найтитулованіших параспортсменок України, виступає у біатлоні та лижних перегонах. В Італії встигла стати мультимедалісткою, вигравши спринт і здобувши "бронзу" в індивідуальній гонці з біатлону. На рахунку 35-річної спортсменки 11 паралімпійських медалей, 6 із яких золоті.

Уславилася на Іграх-2026 завдяки своєму емоційному інтерв’ю.

Нагадаємо, 9 лютого на Олімпіаді-2026 український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" на двох офіційних тренуваннях. На його шоломі було зображено фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на тренування у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив на тренуванні у цьому шоломі. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому. Скелетоніст від пропозиції відмовився, після чого його дискваліфікували. Потім МОК повернув акредитацію Гераскевичу, але заборона на участь у змаганнях була збережена.

Скелетоніст вирішив оскаржити рішення МОК і звернувся у CAS. Процес Владислава проти МОК та IBSF за швидкою процедурою пройшов вранці 13 лютого і завершився за 2,5 години на користь МОК.

На рахунку паралімпійської збірної України вже 10 медалей. У суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 "золота". Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".