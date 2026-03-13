Відомий еколог загинув у ДТП під Києвом: чим він запам’ятався в Україні

Подробиці трагедії поки що невідомі

У дорожньо-транспортній події під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Бойренко. Йому було 67 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook 13 березня повідомила його дружина Ольга Мусафірова. За її словами, інформація про похорон з’явиться пізніше.

"Про час і місце похорону наша сім’я повідомить додатково. Прошу поставитися з розумінням і не дзвонити мені зараз", — зазначила вона.

Володимир Борейко — хто це

Український еколог, біолог, охоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор Гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 р. Заслуженим природоохоронцем України (з 2010 р.).

Народився 5 жовтня 1958 року у місті Свердловськ (тепер Єкатеринбург).

Навчався у Донецькому державному університеті.

Працював слюсарем-ремонтником у Донецькому трамвайному парку, потім – у Президії Українського товариства охорони природи, у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України.

Протягом каденцій 6-9 скликань Верховної Ради України був помічником народних депутатів: Голуба Олександра Володимировича (6-7 скликання), Томенка Миколи Володимировича (8 скликання), Дірова Анатолія Борисовича (8 скликання), Мариківського Олександра Валерійовича (9 скликання).

Володимир Борейко – один із провідних діячів природоохоронного руху в Україні. Він є автором 18 чинних природоохоронних законів, а його діяльність охоплює захист тварин, рослин та природних територій по всій країні.

Щорічно він проводив операцію "Первоцвіт", спрямовану на захист рідкісних та зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Також еколог брав участь у переписі найстаріших дерев України, а також активно бореться з капканами та дельфінаріями. Серед пріоритетів активіста — захист вовків, одного з видів тварин у країні, що найбільш знищуються.

Володимир Борейко став ініціатором заборони в Україні:

весняного полювання,

полювання в біосферних заповідниках та національних парках,

комерційного полювання на зубрів,

вилову дельфінів, використання капканів та фосфіду цинку.

Він також домігся відкриття нової дисципліни у вишах України — "Екологічна етика".

Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об’єктів природно-заповідного фонду, проведено близько 60 природоохоронних семінарів та конференцій. Спільно з організацією Екоправо-Київ виграно 75 судових справ природоохоронного спрямування. За свою інспекторську діяльність він затримав понад 2000 браконьєрів.

Інтерв’ю для "Телеграфа"

Володимир Борейко неодноразово давав коментарі до видання "Телеграф". Так, наприклад, в одному з останніх він висловлювався на тему каналізаційного колапсу в Києві.

А у 2023 році він розповідав про екологію Києва і чому за мера Кличка Київ втрачає зелені зони, а не приростає ними.

