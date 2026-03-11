На Паралімпіаді заборонили український прапор: дикий скандал на Іграх

На Паралімпіаді в Італії буквально "скасовують" Україну

У середу, 11 березня, Національний паралімпійський комітет України (НПКУ) виступив із резонансною заявою. Все через те, що українські параспортсмени та тренери зазнають систематичного тиску на Іграх-2026 з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Оргкомітету Ігор.

Що потрібно знати

МПК та організатори Ігор безпрецедентно тиснуть на українську команду

Збірна України шокована ганебними заборонами на Іграх

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

У НПКУ на офіційному сайті повідомили, що справа дійшла навіть до заборони прапора України, який було закріплено на будівлі, де проживала національна команда. Організатори Ігор без пояснень змусили зняти його.

Після двох днів обговорень представники МПК все ж таки дозволили вивісити український прапор, обравши для цього місце, де його менше видно. Цікаво, що український прапор був закріплений на будинках проживання Синьо-жовтих на останніх чотирьох Паралімпіадах поспіль, і це питань у МПК та організаторів не викликало.

Крім того, МПК забороняє збірній України проводити загальнокомандні збори. Щовечора наша команда збиралася на 10–15 хвилин у спільному холі будинку, де проживає українська та інші делегації, для короткого підбиття підсумків та визначення планів на наступий день. У НПКУ зазначили, що подібних заборон у регламенті немає.

Також у НПКУ згадали абсурдний випадок із забороною сережок. На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки із прапором України, на яких було написано Stop War (Зупиніть війну). Українку змусили зняти сережки, не пояснюючи, у чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор.

Олександра Кононова одягла сережки Stop War на спринт/Фото: Getty Images

Особливо цинічно представники МПК та Оргкомітету вчинили з родиною чемпіона та призера Паралімпіади-2026 Тараса Радя. 8 родичів параспортсмена купили квитки й спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб повболівати за рідну людину. Представники МПК та Оргкомітету відібрали у сім’ї чемпіона українські прапори, у жінок сім’ї було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом та було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК.

Національна паралімпійська команда України шокована безпрецедентно ганебними проявами МПК і його представників Оргкомітету Паралімпіади-2026! Очевидно, виникає враження незрозумілого і дуже спеціального партнерства МПК з НПК Росії і Білорусі. НПКУ

На Паралімпіаді-2026 проходить п’ятий ігровий день. Українці боролися за медалі у двох дисциплінах паралижного спорту. Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.