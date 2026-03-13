Золотий обман Голлівуду: скільки коштує статуетка "Оскар" і який гонорар отримує переможець

Статуетка зроблена з бронзи та покрита 24-картаним золотом

У ніч із 15 на 16 березня в Лос-Анджелесі пройде головна кіноподія Голлівуду — 98-а церемонія вручення премії "Оскар". Однак мало хто замислюється, чи отримують лауреати грошову винагороду за перемогу і скільки насправді коштує сама нагорода?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про найголовнішу кінонагороду світу. Ми дізналися цікаві деталі.

Скільки коштує премія "Оскар" та скільки отримує переможець

Премія "Оскар" вважається однією з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії. Багато глядачів впевнені, що переможці одержують великі грошові призи, проте насправді це не так.

Організатор церемонії "Академія кінематографічних мистецтв та наук" не виплачує лауреатам "Оскара" прямої грошової винагороди. Переможці отримують лише статуетку та статус володаря "Оскара". Проте така нагорода суттєво впливає на кар’єру: актори, режисери та інші представники індустрії після перемоги можуть розраховувати на більші гонорари та нові пропозиції щодо роботи.

Скільки отримує переможець "Оскара", Фото: Getty Images

Щодо самої статуетки, то вона має відносно невелику матеріальну цінність. Її основа виготовлена із бронзи, а поверхня покрита 24-каратним золотом. Орієнтовна матеріальна вартість статуетки оцінюється приблизно в 400 євро.

При цьому продати "Оскара" практично неможливо. З 1950 року лауреати зобов’язані підписувати спеціальну угоду. Якщо вони чи їхні спадкоємці захочуть розлучитися з нагородою, спочатку її необхідно запропонувати "Академії кінематографічних мистецтв та наук", яка має право викупити статуетку лише за один долар.

Скільки коштує нагорода "Оскар", Фото: Getty Images

