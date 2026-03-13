Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 13 березня
Насичений день для української команди
У п’ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбудеться сьомий ігровий день. Українські спортсмени виступатимуть на змаганнях у трьох видах спорту.
Що потрібно знати
- У 7-й ігровий день Синьо-жовті претендують на 7 комплектів нагород
- Українці претендують на медалі у біатлоні, сноубордингу та гірськолижному спорті
- Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 13 березня на Паралімпійських іграх. Українці боротимуться за медалі у біатлоні, сноубордингу та гірськолижному спорті.
Розклад та результати українців 13 березня на Паралімпійських іграх в Італії (оновлюється)
10:00 – 🥇Парасноубординг. Банкед-слалом, чоловіки (клас SB-UL) (заїзд 1) — Владислав Хільченко
10:00 — 🥇Парагірськолижний спорт. Гігантський слалом, чоловіки (спортсмени з порушеннями ОРА, клас стоячи) (заїзд 1) – Максим Гелюта
11:00 – 🥇Парабіатлон. Спринт переслідування, чоловіки (спортсмени з порушеннями ОРА, клас сидячи) (кваліфікація) – Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь
11:35 — 🥇Парабіатлон. Спринт переслідування, жінки (спортсменки з порушеннями ОРА, клас стоячи) (кваліфікація) – Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй.
11:50 — 🥇Парабіатлон. Спринт переслідування, чоловіки (спортсмени з порушеннями ОРА, клас стоячи) (кваліфікація) – Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк.
12:05 — 🥇Парабіатлон. Спринт переслідування, жінки (спортсменки з порушеннями зору) (кваліфікація) – Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.
12:20 — 🥇Парабіатлон. Спринт переслідування, чоловіки (спортсмени з порушеннями зору) (кваліфікація) – Дмитро Суярко, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік, Ігор Кравчук.
Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".
Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.
Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.