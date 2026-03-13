Старе фото Вєрки Сердючки раптово стало популярним у мережі

Галина Струс
Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки знову став мемом Новина оновлена 13 березня 2026, 15:49
Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки знову став мемом. Фото Колаж "Телеграф"

У мережі жартують над архівним фото улюбленого персонажа

Вєрка Сердючка – відомий персонаж, який з’явився завдяки творчості артиста Андрія Данилка. Вона вперше з’явилася ще в дев’яностих, коли сам Андрій був ще юним і лише розпочинав свій сценічний шлях. З того часу залишилися архівні кадри Сердючки, які тепер отримали нове життя в соцмережах.

Андрій Данилко та його образ Вєрки Сердючки. Фото: колаж із соцмереж

Так, користувачка Threads merlinpo.925 опублікувала старе фото з Вєркою Сердючкою, на якому вона була в образі Червоної Шапочки. Відомо, що цей знімок було зроблено далекого 2012 року, коли Данилко знявся для російського телевізійного мюзиклу "Червона Шапочка".

Тепер фото з Сердючкою-Червоною Шапочкою використовують як мем. Авторка посту написала, що саме так вона почувається навесні.

Я після зими, міряю торішні весняні речі

поділилася merlinpo.925.

Інші користувачі почали в коментарях ділитися своїми думками з цього приводу:

  • Мені теж підійшли лише сандалики.
  • Бережіть берет. Він один вас не зрадив.
  • А ще шкарпетки та туфельки.
  • О, у мене така сама постать. Ноги тонкі, талії майже немає, широкі плечі та об’ємні груди. Хочеться бути вже або товстою або худою.
  • Який же Андрій талановитий актор. З такою любов’ю до своєї Вєри. І до того, що він робить. Жаль, що з музикою більше не експериментує.
  • Мій лук на перший весняний айс лате!
  • Теж не поміщаюся у свої речі.
  • Так, а що? Зима ж була холодна, то треба було якогось грітися.
  • Я вже тиждень живу з думкою, що настав час йти в тренажерний зал.
  • Я так 20 років живу і нічого.
