На Одещині помітили зграю незвичних птахів: у них є "грива" і міцний дзьоб (відео)

До Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, прилетіли незвичні птахи. Мова йде за кучерявих пеліканів, які занесені до Червоної книги "України".

Про появу рідкісних гостей повідомив еколог Іван Русєв. "Телеграф" розповість деталі.

Наразі птахи тримаються на протоці між Чорним морем та лиманами, де разом із великими бакланами полюють на рибу. Кучерявий пелікан є одним із найбільших птахів Європи — розмах його крил може сягати майже трьох метрів. Свою назву вид отримав через характерне видовжене пір’я на потилиці, яке нагадує "гриву".

Екологи зазначають, що цей вид має статус уразливого та занесений до Червоної книги України. Раніше в цьому сезоні до парку вже повернулися рожеві фламінго та рожеві пелікани.

Що ще цікавого відомо про пеліканів

Дзьоб пелікана — це наймісткіший дзьоб у світі. Шкіряний мішок під ним може вмістити до 12-15 літрів води, що втричі більше за об’єм їхнього шлунку.

Пелікани — чи не єдині птахи, які вміють полювати гуртом. Вони вишиковуються у півколо і, б’ючи крилами по воді, витісняють рибу на мілину, де її легше впіймати. Часто до них "примазуються" баклани (як і було помічено в новині), які пірнають глибше і виганяють рибу на поверхню прямо до пеліканів.

Попри те, що вони важать до 12-15 кг, їхні кістки надзвичайно легкі та наповнені повітрям. Скелет пелікана становить лише близько 10% від загальної ваги тіла.

На відміну від багатьох водоплавних птахів, рожеві та кучеряві пелікани не можуть глибоко пірнати через високу плавучість (як поплавці). Вони просто занурюють голову та довгу шию під воду.

Кучерявий пелікан набагато рідшій за рожевого. Це глобально вразливий вид. Їхня популяція сильно постраждала через забруднення водойм та втрату природних місць проживання.

